Barış Manço 23 yıl sonra ‘deepfake’ ile seslendi

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Aksigorta’nın projesinde ‘Deepfake’ teknolojisi ile dijital risklerin toplumdaki genel kanının aksine aslında ne kadar ‘yaşanabilir’ olduğuna dikkat çekildi.

Dijitalleşme ile birlikte dijital güvenlik kavramının da göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Dijital güvenlik, Aksigorta olarak sahiplendiğimiz bir alan. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Platformu, bu alanda toplumsal risk bilincini oluşturmaya yönelik bir sosyal sorumluluk projesi. Dijital Güvenlik Platformu ile dijital risk bilincini tabana yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Barış Manço ile 23 yıl aradan sonra buluşmamız da bu risk algısı çalışmalarının bir sonucu niteliğinde. 7’den 77’ye hepimizin sevdiği Barış Manço’yu yeniden görmek eminim hepimizin yüzünde bir gülümseme oluşturdu. Ancak Barış Manço’nun da dikkat çektiği üzere, dijital risklere karşı önlem almamız, bilinç duvarı oluşturmamız şart’’ dedi.

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Dijital risklerin geldiği noktanın oldukça korkutucu olduğuna dikkat çeken Uğur Gülen, “Bu videoda benzer işlere göre asıl farkı yaratan ses teknolojisi idi. Ses konusunda ana partnerimiz Ukrayna menşeili silikon vadisi şirketi olan Respeecher. Disney’in Star Wars – Mandolorian dizisindeki çözüm ortağı olan bu şirket, ortaya koyduğu yapay zeka destekli ses klonlama teknolojisi ile insan sesini son derece başarılı bir şekilde kopyalayıp çoğaltabiliyor. Görüntü konusunda ise İsrail menşeili CannyAI firması ile birlikte çalıştık. İki partnerimizde makine öğrenimi teknolojisinin ses ve görüntü oluşturulması konusunda ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Şimdilik bu teknoloji profesyonel teknoloji firmaları tarafından sunulan pahalı hizmetler gibi görünsede çok yakında bir mobil uygulama kadar uzağımızda olacak. Ortaya konulan bu örneğin olası dijital risklere karşı toplumsal bilinci artıracağına inanıyoruz’’ diye konuştu.