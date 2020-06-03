Bankaların web sitesi düşüşte, mobil uygulamalar yükselişte

Zeo Agency’nin sektörün online mevcudiyetini, markaların pazar paylarındaki değişimi ve kullanıcı davranışlarındaki dinamik hareketleri dönemsel olarak derinlemesine incelemek üzere hazırladığı Bankacılık Sektörü Raporu, 2019 ve 2020 yıllarının ilk çeyrek dönemini kıyaslayarak COVID-19’un sektör üzerindeki etkisini ölçümlüyor.

Web sitesi ziyaretçi hacminde %16,97 düşüş

Bankacılık sektöründe bulunan 100 web sitesinin kategori haline getirildiği rapora göre; web sitelerinin 2020’nin ilk üç ayında, 2019’un aynı döneminde sergiledikleri performansın üzerine çıkamadığı görülüyor. Sektör web sitelerine gelen toplam ziyaretçi sayısı; 2019’da 297 milyon civarında iken 2020’de 246 milyona düşerek hacmini %16,97 oranında kaybetmiş bulunuyor. Ülkemizde COVID-19 salgını sebebiyle bankacılık işlemlerine duyulan ihtiyacın azalması bu durumun ortaya çıkmasındaki önemli sebepler arasında yer alıyor.

Web sitelerini ziyaret eden kullanıcı sayısı neredeyse tüm bankalarda düşüş yaşarken Ziraat Bankası, KuveytTürk ve QNB Finansbank’ın online iştiraki Enpara.com artış gösterdi. Ziraat Bankası aynı zamanda her iki yılda da web sitesi ziyaretçilerinde toplam ziyaretçi hacminden en çok pay alan banka olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar mobil uygulamaları tercih ediyor

2019-2020 karşılaştırması, kullanıcıların ziyaret ve kullanım alışkanlıklarını büyük oranda mobile kaydırmış durumda olduğunu gösteriyor. COVID-19 etkisiyle azalan ihtiyaçlara rağmen mecburiyet oluşturan bankacılık işlemleri için web sitesinden ziyade mobil uygulamaların kullanıldığı görülüyor. Bu süreçte ilk kez online bankacılıkla tanışan ve azımsanamayacak bir popülasyon oluşturan olan kişilerin de daha kolay kullanıma sahip olması sebebiyle mobil uygulamaları tercih ettiği ortaya çıkıyor.

Sektörde güncel olan en popüler mobil uygulamaların saptanmasıyla gerçekleştirilen 3 aylık analize göre, özel bankalar arasında 2020 yılında en yüksek indirilme sayısına Garanti BBVA sahipken, 2019’a göre en yüksek artışı ING Bankası’nın yaşadığı ortaya çıkıyor.

2020’de COVID-19 Etkisi: ‘Kredi erteleme’ aramalarında dikkate değer artış

Sektörün en fazla trafik alan 10 web sitesinin ortak sıralandığı ve en fazla aranma hacmine sahip 10.000 kelimesinin incelendiği raporda, geçen yıla oranla 2020’de aranma hacimlerinde en çok artış olan kelimeler arasında ‘kredi erteleme’ zirveye yerleşiyor. COVID-19 salgını döneminde bankaların özel ihtiyaç kredisi alternatifi yaratmak üzere hazırladığı destek paketleri de yine web sitesi trafiklerinde etki yaratan gelişmeler arasında yer alıyor. Emekli maaşı promosyonu taahhüt döneminin Mart 2020’de gerçekleşmesi de bu konuya ait kelimelerdeki aranma hacimlerini ilk çeyrekte ciddi şekilde artırmış gözüküyor.



