Banka dolandırıcıları olay başına 46 dolara mâl oluyor

Dolandırıcılar bu tür aramalar için ciddi hazırlık yapıyor ve sosyal mühendislik tekniklerini aktif olarak kullanıyor. Vakaların %46’sında aradıkları kişinin doğru adını ve soyadını belirten dolandırıcılar %24’ünde banka kartı bilgilerini bile biliyorlardı. Öne sürülen en yaygın bahaneler veri doğrulama talebi (%59), banka kartı bloke bilgisi (%54) ve kredi teklifi (%63) olarak sıralandı. Dolandırıcılar vakaların %36’sında SMS kodunu veya kart verilerini almaya çalışırken, her beş vakadan birini de (%31) güvenli olduğu iddia edilen bir hesaba para aktarmak için ikna etmeye çalıştı.

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Orta Doğu Araştırma Merkezi Başkanı Amin Hasbini, "Finansal dolandırıcılık büyümeye devam ediyor. Özellikle 2020'nin ilk yarısında META(Ortadoğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde finansal kötü amaçlı yazılımlarda %55 artış gördük. Ancak ne yazık ki birçok kişi hala basit dolandırıcılık yöntemlerinin nasıl işlediğini, suçluları nasıl tanıyacağını ve para kaybedeceğini bilmiyor. Telefon dolandırıcılığı şüphesinde yapılacak en iyi şey sohbeti sonlandırıp bankanın resmi numarasını aramaktır” diyor.

Kaspersky, bankacılık dolandırıcılardan korunmanıza yardımcı olacak ipuçlarını şu şekilde paylaşıyor: