Banka dolandırıcıları olay başına 46 dolara mâl oluyor
Yapılan ankete göre, kullanıcıların yüzde 50’si 2020'nin ilk yarısında en az bir kez bankacılık dolandırıcılığıyla karşı karşıya kaldı. Vakaların yüzde 72’den fazlasında dolandırıcılık telefon aracılığıyla gerçekleşirken, aramalar daha çok Pazartesi’den Perşembe’ye saat 11:00- 18:00 arası yapıldı.
Dolandırıcılar bu tür aramalar için ciddi hazırlık yapıyor ve sosyal mühendislik tekniklerini aktif olarak kullanıyor. Vakaların %46’sında aradıkları kişinin doğru adını ve soyadını belirten dolandırıcılar %24’ünde banka kartı bilgilerini bile biliyorlardı. Öne sürülen en yaygın bahaneler veri doğrulama talebi (%59), banka kartı bloke bilgisi (%54) ve kredi teklifi (%63) olarak sıralandı. Dolandırıcılar vakaların %36’sında SMS kodunu veya kart verilerini almaya çalışırken, her beş vakadan birini de (%31) güvenli olduğu iddia edilen bir hesaba para aktarmak için ikna etmeye çalıştı.
Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Orta Doğu Araştırma Merkezi Başkanı Amin Hasbini, "Finansal dolandırıcılık büyümeye devam ediyor. Özellikle 2020'nin ilk yarısında META(Ortadoğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde finansal kötü amaçlı yazılımlarda %55 artış gördük. Ancak ne yazık ki birçok kişi hala basit dolandırıcılık yöntemlerinin nasıl işlediğini, suçluları nasıl tanıyacağını ve para kaybedeceğini bilmiyor. Telefon dolandırıcılığı şüphesinde yapılacak en iyi şey sohbeti sonlandırıp bankanın resmi numarasını aramaktır” diyor.
Kaspersky, bankacılık dolandırıcılardan korunmanıza yardımcı olacak ipuçlarını şu şekilde paylaşıyor:
- Banka çalışanı olduğunu iddia eden kişilerin aramalarına karşı dikkatli olun.
- SMS'lerle veya mesajlaşma programlarıyla gelen şüpheli bağlantılara tıklamayın.
- SMS veya anlık bildirimlerle gelen CVV ve diğer kodları asla kimseye söylemeyin.
- Şüphelenmeniz durumunda derhal telefonu kapatın ve kartın arkasındaki numaradan bankanızla iletişime geçin.
- Telefonunuzda siber güvenlik yazılımı kullanın.
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