MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBandırma Bilim ve Sanat Merkezi yüz koruyucu maske üretecek
GeriTeknoloji Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi yüz koruyucu maske üretecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 27.03.2020 - 06:37,Son Güncelleme:/

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi yüz koruyucu maske üretecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi yüz koruyucu maske üretecek
Abone Olgoogle-news

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) doktorlar ve sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu siper maske üretimine başlayacak.

Üretilen maskeler yoğun bakım ve karantinada görevli doktor ve sağlık çalışanları tarafından kullanılacak.

Günde ortalama 12 adet üretilebilen koruyucu siper maskeler ilk etapta Bandırma Devlet Hastanesinde değerlendirilecek.

Ürettikleri maske prototiplerinin birkaç değişiklikle Bandırma Devlet Hastanesi tarafından kabul gördüğünü belirten BİLSEM Müdürü Levent Obuz, yaptığı açıklamada, "Çok kısa bir süre içerisinde seri üretime başlayacağız." dedi.

BİLSEM'e maske üretimi için 3D yazıcı konusunda destek veren Enerji-Sa Fen Lisesi Müdürü Ali İhsan Tekin de "İnşallah bu zor günleri ülke olarak hep birlikte aşacağız. 3D yazıcı makineyi okulumuza kazandıran Hacı Ömer Sabancı Vakfı ve Enerji-Sa Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Yazıcımız şimdi sağlık çalışanlarımıza destek amacıyla maske yapımı için kullanılacak." diye konuştu.

Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruzÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun uygun fiyatlı telefon modellerinden Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruz. Telefon; sadece uygun fiyatıyla değil, dört kamerası dahil diğer donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle