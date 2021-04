Banabak’ın hedefi 2 milyon gence ulaşmak

Banabak, 1.6 milyon genç kullanıcıya ulaştı. Uygulamayı daha yaygın hale getirip daha fazla gencin kampanya ve avantajlardan yararlanması için Banabak’ın tüm süreçlerini yeniden tasarlayıp gençleştiren P&G, bu şekilde hem erişimini artıracak hem de yaptığı iş birlikleriyle daha fazla gence dokunacak.

Her yıl 20 bin araştırma aracılığıyla 5 milyondan fazla insanı dinleyip onların ihtiyaçlarına cevap veren ve bugün dünya üzerinde 5 milyar insana dokunan P&G’nin Türkiye’deki ilk start up’ı olma özelliği taşıyan, 30 yaş altı gençlerin hedeflendiği Banabak uygulaması, orta ve üst düzey kitleyi hedef alan sadakat programlarından ayrışıyor ve gençlere istedikleri ve ihtiyaç duydukları kampanyalar sunuyor. Sahip olduğu fiş okuma teknolojisi ve oyunlaştırma modeliyle gençlere aldıkları her P&G ürününden puan kazandırıyor ve böylece indirim ve farklı ödüller kazanma gibi avantajlar sunuyor. Yenilenen kullanıcı dostu arayüzüyle gençlerin çeşitlendirilen ödüllere ulaşmasını kolaylaştıran Banabak, relansmanla birlikte 2 milyon gence ulaşmayı ve 340 bin olan aktif kullanıcı sayısını ise 500 bine çıkarmayı hedefliyor. Her geçen gün gençler tarafından takibi artan Türkiye e-Milli Futbol Takımı’nın da sponsoru olan Banabak, hayallerinin peşinden koşan gençlere müzik alanında kendilerini gösterme fırsatı sağlayan İpana Liselerarası Müzik Yarışması’nın da başvuru ve oylama mecrası olarak kullanılacak. Gençler Banabak üzerinden mail adreslerine yönlendirilen formları doldurarak yarışmaya katılım sağlayacak. Banabak kullanıcısı gençler de platform üzerinden en beğendikleri solist ve müzik gruplarını oylayıp kazananları belirleyecek.

P&G’nin dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olduğu belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya CMO’su ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak, bu özellikleriyle tüketicinin sadece bugün değil, yarın da neye ihtiyacı olabileceğini anlamayı hedeflediklerini söyledi. Yaprak “İhtiyacı tespit etme yolunda saha araştırmaları, mobil uygulamalarımız ve buralardan beslenen veriyle tüketicilerin beklentilerini, yönelimlerini, alışkanlıklarını anlamaya çalışıyoruz. Büyük veri tabanımız, veri ortaklıklarımızla ulaştığımız 2’nci parti verilerimizin yanı sıra “Orkid Perio”, “Prima Kulübü”, “Kadınlarbilir.com” ve “Banabak” gençlik platformumuzdan besleniyor” dedi. 2014 yılında bir gençlik hareketi olarak başlatılan Banabak’ın, bugün gençleri anlamak için çok önemli bir kaynak görevi gördüğünün altını çizen Yaprak, “Dolayısıyla biz de onlardan aldığımız bu verilerle, telekomünikasyon, bankacılık ve perakende sektöründe kullanılan teknoloji ve veri analitiği yetkinliklerini P&G markaları için entegre edip, bire bir kitlesel pazarlamanın kapılarını açıyoruz ve böylece tüketicilerimize markalarımızla olan ilişkisinden her daim memnun kaldıkları bir deneyim yaşatmış oluyoruz. Tüketicilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verdiğimiz bu faaliyetlerimizle de bulunduğumuz kategorilere liderlik ediyor, aynı zamanda sektörümüzün de bizimle birlikte büyümesini sağlıyoruz” diye konuştu.