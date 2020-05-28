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A.A.
Haber Giriş: 28.05.2020 - 06:43,Son Güncelleme:

Balıkesir'de Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi kuruldu

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Balıkesir'de Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi kuruldu
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Denizcilik Fakültesi bünyesinde Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi kuruldu.

Üniversitenin Edincik Yerleşkesi'nde, iş adamı Osman Kocaman'ın da katkılarıyla 250 metrekarelik alanda faaliyete geçen tesiste, deniz balıklarından oluşan Marmara Akvaryumu ve Denizcilik-Balıkçılık Müzesi, derslikler, Su Sporları Merkezi de yer alıyor. 

BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, yaptığı açıklamada, merkezin halkın ziyaretine açık olacağını söyledi. 

Merkez yerleşke ya da Edincik Yerleşkesi'nde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki "Corpus Museum" tarzında bir sağlık müzesi kurmayı da hayal ettiklerini belirten Özdemir, "Corpus Museum gibi, vücut organlarının aşırı büyütülerek sergilendiği ve insan vücudunun içine doğru bir seyahatin gerçekleştirilebildiği bir sağlık müzesi yapabilirsek ilköğretimden üniversite öğrencisine kadar çocuklarımızın bilime, özellikle sağlık bilimine olan ilgisini çekebilir, hayal dünyalarını genişletebiliriz." diye konuştu. 

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