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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için 'WhatsApp Danışma Hattı'

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için 'WhatsApp Danışma Hattı'
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Koronavirüs hastalığı hakkında 0541 888 01 84 numaralı SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz'' denildi.

Sağlık Bakanlığı'nca corona virüsle mücadele kapsamında, ''Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı'' kurulduğu açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı kuruldu. Yeni koronavirüs hastalığı hakkında 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsiniz.''

Sağlık Bakanlığından koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı


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