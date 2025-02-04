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Bakan Uraloğlu: Hedefimiz 5G ihalesini yapmak

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#5G#Şebeke#Abdulkadir Uraloğlu
Bakan Uraloğlu: Hedefimiz 5G ihalesini yapmak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 10:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Hedefimiz 2025'in ilk yarısında 5G ihalesini yapmak" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini bu yılın ilk yarısında yapmayı planladıklarını bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Uraloğlu, 5G ihale sürecinin başlatıldığını, sadece tarihlerin açıklanmasının kaldığını söyledi.

Sektörle yoğun şekilde görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, "3 GSM operatörü ve ekipman tedariki yapacak firmalarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sene ihalesini yaparak 2026 yılında ilk sinyali alıp 5G'yi yaygınlaştırmış olacağız. Buradaki süreçte mümkün olduğu kadar yerli ve milli donanımların sürece dahil olmasını istiyoruz. İhalemizde de buna öncelik ve zorunluluk getirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 2025'in ilk yarısında ihaleyi yapmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ihaleye 3 operatörün gireceğini anımsatarak, yarışıp gerekli şartları sağlayanın en fazla hakkı kazanacağını dile getirdi.

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Fiber altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi'nin 2026'da biteceğine işaret eden Uraloğlu, "Onun ihale süreci ayrıca devam edecek, orada ayrıca bir ihale yapacağız. Şu anda fiber altyapının yüzde 80-90'a yakını bir operatörün elinde. Oradaki süreci, rekabet şartlarını, ihale sürecinde görmüş ve tespit etmiş olacağız." dedi.

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#5G#Şebeke#Abdulkadir Uraloğlu

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