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Bağlantınız güvenli değil hatası neden olur, nasıl çözülür? Güvenli değil hatası nasıl kaldırılır?

#Google Chrome#Bağlantınız Güvenli Değil#Hata
Bağlantınız güvenli değil hatası neden olur, nasıl çözülür Güvenli değil hatası nasıl kaldırılır

Google Chrome kullanan kişiler bazen bir siteye girmek istediklerinde "Bağlantınız Güvenli değil" hatası alabilirler. Bunun sebebi ve neden olduğu kullanıcılar tarafından merak edilmektedir. Bağlantınız güvenli değil hatası neden olur, nasıl çözülür? Güvenli değil hatası nasıl kaldırılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Google Chrome kullanıcılarının bazı zamanlar almış olduğu bu hata site URL'si yanında kırmızı ve büyük harfler ile gösterilmektedir. Bu durumun nedeni kullanıcılar tarafından merak konusu olmaktadır. Bunun yanında hatanın çözümü de araştırılmaktadır.

BAĞLANTINIZ GÜVENLİ DEĞİL HATASI NEDEN OLUR?

Google Chrome üzerinden bir siteye girilmek istendiği zaman "Bağlantınız güvenli değil" uyarısı ile karşılaşılabilmektedir. Google Chrome güvenilen ve kullanıcılarına kaliteli hizmet veren bir tarayıcıdır. Kullanıcıların güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutan bu marka, ziyaret edilen web sitelerinin güvenilirliğine de önem vermektedir.

Bir web sitesi güvenilirlik konusunda yetersiz olması halinde adres çubuğunda bu siteye bağlantınız güvenli değil uyarısı görülmektedir. Bu şekilde kullanıcılar uyarılmış olmaktadır. Bu problemin meydana gelmesinin bir başka nedeni ziyaret edilecek sitede meydana gelen bir problemdir. Bu nedenle site yöneticilerinin bu sorunu belirlemesi ve ortadan kaldırması gerekmektedir.

BAĞLANTINIZ GÜVENLİ DEĞİL HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

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Bu hatanın çözülmesi için web sitesinin güvenlik önlemlerine dikkat etmesi ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Kullanıcılardan kişisel veri toplayan bir sitenin SSL sertifikası olmalıdır. Bu sertifikası bulunmayan sitelere kullanıcılar girdiğinde hemen güvenlik uyarısı olacaklardır. Bu tarz sorunların ortadan kalkması için öncelikle alt yapının güncellenmesi gerekmektedir.

GÜVENLİ DEĞİL HATASI NASIL KALDIRILIR?

Bu sorunun ortadan kalkmasının en sağlıklı yolu web sitesinin SSL sertifikası almasıdır. Bu sertifikanın alınabilmesi için İsim Tescile başvurmak gerekmektedir. SSL sertifikasının ucuz bir şekilde satın alınması için İsim Tescile başvurmak yeterli olacaktır. Böylelikle bu tarz bir hata ile tekrar karşılaşılması mümkün olmaz.

 

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#Google Chrome#Bağlantınız Güvenli Değil#Hata