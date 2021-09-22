Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TEKNOFEST Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödülleri sahiplerini bulduTEKNOFEST Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu#Take-Off
Son dakika: Galatasarayda Fatih Terimden rotasyon açıklamasıSon dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den rotasyon açıklaması#Galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğanın New Yorktaki diplomasi trafiği sürüyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor#BM Genel Kurulu
Batshuayiden kötü haber Liste 8 kişi olduBatshuayi'den kötü haber! Liste 8 kişi oldu##Beşiktaş
Bakan Çavuşoğlu, New Yorkta MIKTA toplantısına katıldıBakan Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA toplantısına katıldı#BM Genel Kurulu
Bakan Soylu: Bizim için terör neyse uyuşturucuyla mücadele de aynıdırBakan Soylu: Bizim için terör neyse uyuşturucuyla mücadele de aynıdır#Süleyman Soylu
Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştüBakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü#Dışişleri Bakanı
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
Bakan Varank: Geleceği yakalamanın derdindeyizBakan Varank: Geleceği yakalamanın derdindeyiz#TEKNOFEST 2021
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
HABERLERTeknoloji Haberleri

Bağlantınız gizli değil hatası nasıl düzeltilir? Güvenli değil hatası nasıl kaldırılır?

#Teknoloji#Bilgisayar#Bağlantınız Gizli Değil Hatası Nasıl Düzeltilir?
Bağlantınız gizli değil hatası nasıl düzeltilir Güvenli değil hatası nasıl kaldırılır

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayarlar günlük yaşamımızın her alanına dahil olmuş durumdadır. Fakat bazı nedenler dolayısıyla insanlar bir takım hatalar ile karşılaşabilmektedir. Bağlantınız gizli değil hatası nasıl düzeltilir? Güvenli değil hatası nasıl kaldırılır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Bağlantınız gizli değil hatası da kullanıcıların karşılaştığı hatalardan bir tanesidir. Bu hatanın nedeni ve nasıl düzeltileceği kişiler tarafından araştırılmaktadır. Bağlantınız gizli değil hatası Google Chrome üzerinden karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir.

BAĞLANTINIZ GİZLİ DEĞİL HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Bağlantınız gizli değil hatası çeşitli nedenler ile meydana gelebilmektedir. Bu hata Google Chrome üzerinden görülen hatalardan bir tanesidir. Bağlantınız gizli değil hatasının farklı çeşitleri bulunur. Ancak hepsinin çözüm yolu hemen hemen aynı şekildedir.

İnternet üzerinden bir siteye girmek istediğiniz zaman bu hata ile karşılaşabilirsiniz. Bu hatanın nedeni Chrome tarayıcısı kullanıcıları için güvenli bağlantıları kullandırmak istemektedir. Bu nedenle internet üzerinden bir siteye girerken bağlantı güvenliği son derece önemlidir. Bağlantınız Gizli değil hatasını düzeltmenin farklı yolları bulunmaktadır.

GÜVENLİ DEĞİL HATASI NASIL KALDIRILIR?

Haberin Devamı

Bilgisayar saati ile tarihinin yanlış olması kişilerin bu hatayı almalarına neden olabilmektedir. Tarih ve saat güncellemeleri ile bu hatanın giderilmesi mümkün olmaktadır.

Eğer ziyaret edilmek istenen sitenin sertifika süresi dolmuş ise o zaman bu hata ile karşılaşılması muhtemeldir. Böyle bir durum kullanıcının çözebileceği bir hata değildir. Bunun için site sahibinin SSL sertifikasını yenilemesi ve siteye eklemesi gerekmektedir.

SSL sertifikasının kurulumunun yanlış yapılması nedeni ile de böyle bir durum ile karşılaşılabilmektedir. Böyle bir sorun kullanıcı tarafından değil site sahibi tarafından çözülebilmektedir.

SSL sertifikasının güvenli bir kurumdan alınması gerekmektedir. Bunun nedeni Google Chrome tarayıcısı bazı SSL sertifikası sağlayan kuruluşları güvenli bulmamaktadır. Böyle bir durum karşısında SSL sertifikasının değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teknoloji#Bilgisayar#Bağlantınız Gizli Değil Hatası Nasıl Düzeltilir?