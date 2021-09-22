Bağlantınız gizli değil hatası nasıl düzeltilir? Güvenli değil hatası nasıl kaldırılır?

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Bağlantınız gizli değil hatası da kullanıcıların karşılaştığı hatalardan bir tanesidir. Bu hatanın nedeni ve nasıl düzeltileceği kişiler tarafından araştırılmaktadır. Bağlantınız gizli değil hatası Google Chrome üzerinden karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir.

BAĞLANTINIZ GİZLİ DEĞİL HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Bağlantınız gizli değil hatası çeşitli nedenler ile meydana gelebilmektedir. Bu hata Google Chrome üzerinden görülen hatalardan bir tanesidir. Bağlantınız gizli değil hatasının farklı çeşitleri bulunur. Ancak hepsinin çözüm yolu hemen hemen aynı şekildedir.

İnternet üzerinden bir siteye girmek istediğiniz zaman bu hata ile karşılaşabilirsiniz. Bu hatanın nedeni Chrome tarayıcısı kullanıcıları için güvenli bağlantıları kullandırmak istemektedir. Bu nedenle internet üzerinden bir siteye girerken bağlantı güvenliği son derece önemlidir. Bağlantınız Gizli değil hatasını düzeltmenin farklı yolları bulunmaktadır.

GÜVENLİ DEĞİL HATASI NASIL KALDIRILIR?

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Bilgisayar saati ile tarihinin yanlış olması kişilerin bu hatayı almalarına neden olabilmektedir. Tarih ve saat güncellemeleri ile bu hatanın giderilmesi mümkün olmaktadır.

Eğer ziyaret edilmek istenen sitenin sertifika süresi dolmuş ise o zaman bu hata ile karşılaşılması muhtemeldir. Böyle bir durum kullanıcının çözebileceği bir hata değildir. Bunun için site sahibinin SSL sertifikasını yenilemesi ve siteye eklemesi gerekmektedir.

SSL sertifikasının kurulumunun yanlış yapılması nedeni ile de böyle bir durum ile karşılaşılabilmektedir. Böyle bir sorun kullanıcı tarafından değil site sahibi tarafından çözülebilmektedir.

SSL sertifikasının güvenli bir kurumdan alınması gerekmektedir. Bunun nedeni Google Chrome tarayıcısı bazı SSL sertifikası sağlayan kuruluşları güvenli bulmamaktadır. Böyle bir durum karşısında SSL sertifikasının değiştirilmesi gerekmektedir.