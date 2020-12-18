Back 4 Blood geliyor: Kapalı Alfa testi bugün başladı

İzleyicilerle genişletilmiş bir oyun demosu paylaşılırken, bugünden 21 Aralık'a kadar seçili bölgelerde açık olan Kapalı PC Alfa Testi'yle ilgili detaylar verildi.



Back 4 Blood hikayesi, insanlığın çoğunun parazit Devil Worm tarafından öldürüldüğü veya enfekte olduğu felaket bir salgının ardından geçiyor. Tarifsiz olaylarla sertleşen ve insanlığın sonuncusu için savaşmaya cesaretlendirilen bir grup kıyamet gazisi, Ridden olarak bilinen hastalıklı dehşeti alt etmek ve dünyayı geri almak için toplandı. Back 4 Blood, oyuncuların daha fazlası için geri gelmesini sağlamak için heyecan verici, dinamik anlık oyun ve oldukça değişken, özelleştirilebilir eylem özellikleri sunuyor.

Back 4 Blood, Cleaners'ın Ridden ile savaşması ve gittikçe zorlaşan görevlerde hayatta kalmak için birlikte çalışması gereken dört oyunculu bir co-op hikayesi içeriyor. Oyuncular, sürekli artan Ridden tehdidiyle birlikte savaşmak için drop-in ve drop-out co-op ile çevrimiçi ekip oluşturabilir veya hikayeyi üç AI takım arkadaşıyla tek başına oynayabilir.



Oyun ayrıca, katılımcıların sekiz oyuncuya kadar destekleyen çevrimiçi PvP'de arkadaşlarıyla veya arkadaşlarına karşı oynayabilecekleri çok oyunculu oyunlara sahip.

Back 4 Blood’ın 22 Haziran 2021'de Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor.



