B2B Nedir Ve Nasıl Yapılır? B2B Hakkında Bilgiler

B2B yapan firmalar daha kolay global hale gelir. Çünkü dünya pazarında birçok deneyim kazanırlar. Zaman sınırı ortadan kalkar ve büyümenin etkisiyle satış oranları artacaktır.

B2B nedir ve nasıl yapılır?

Business to Business yani işletmeden işletmeye kelimesinin kısaltması B2B'dir. Baş harflerinin alındığı halidir. Yani B2B bir şirketin diğer bir şirkete yapılan başarılı iş modelidir. Bu iş e-ticaret üzerinden yapılmaktadır. Türkiye Business to Business modelini de yakından takip edip, kullanmaktadır. Business to Business ülkemizde çok fazla kullanılan ticaret modelidir. B2B sayesinde iş üzerindeki tüm süreçleri şirket, müşteri ya da tedarikçi yönetebilmektedir.

B2B Hakkında Bilgiler Nelerdir?

Business to Business yapan şirketler iş yaptığı bütün şirketler ile internet yani web aracılığıyla iş yapmaktadır. Yani ticaret sanal ortamda devam etmektedir. B2B dünya üzerinde o kadar gelişmiştir ki şirketler sayesinde oluşan portallar vardır. Burada web ticareti yapan bütün şirketler vardır. Buralar sayesinde ticaret sana ortamdan devamlılık kazanır. Milyonlarca ürün Business to Business portallarında bir araya gelir.

B2B’nin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Business to Business şirketlere online erişim imkanı sağlar. Bu ulaşılabilirlik günün her saati devam etmektedir. Eskiden tatil, özel gün ve ya mesai saati bitimi bu ticareti etkilerdi. Fakat B2B sayesinde ticaret her zaman devam etmektedir. Diğer bir avantajı da dünyanın her yerine ulaşımın kolaylaşmasıdır.

Bir şirket dünyanın diğer ucundaki şirkete kolaylıkla ulaşabilmektedir. Müşteriler de ürünlere bu hızla kesintisiz ulaşır. Dünya ticaretine bu kolay ulaşılabilirlik ticarette yer alan her şirketi yeni deneyimler içinde bulunmasını sağlamıştır. Çünkü şirketler hem kendi hem dış ülkedeki pazarlarda aktif hale gelir. Ticaret bu şekilde şekillenir ve çeşitlenir. Bu da B2B yapılmasının çok büyük avantajlarındandır. Her anlamda zaman sorunu da çözülmüştür.