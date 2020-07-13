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DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 06:44,Son Güncelleme:

Aziz Sancar, bilim insanı olmanın üç şartını açıkladı

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Aziz Sancar, bilim insanı olmanın üç şartını açıkladı
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Başarılı bir bilim insanında üç temel özelliğin bulunması gerektiğine inanıyorum. Bilgiye dayalı yaratıcılık, sıkı çalışmak ve başarısızlık karşısında direnmek. Bilim insanı bilgiden ve ilimden başka biat edecek yer tanımaz" dedi.

Kültür Ocağı Vakfı’nın (KOCAV) yayın hayatına kazandırdığı ’Düşünce’ Dergisinin 10’ncu sayısında Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile yapılan bir söyleşiye yer verildi. Dosya konusu ’üniversite’ olarak belirlenen dergideki söyleşisinde Sancar, çocukluğundan Amerika’ya uzanan eğitim yolculuğuna, üniversitelerde özgür düşüncenin öneminden din, siyaset ve milliyetçilik anlayışına kadar pek çok konuda soruyu yanıtladı.

Bilime yeteri kadar özgürlük alanı verilip destek çıkılırsa, yaratıcı araştırmacılardan beklenmedik büyük sonuçlar çıkabileceğini ifade eden Sancar, "Başarılı bir bilim insanında üç temel özelliğin bulunması gerektiğine inanıyorum. Bilgiye dayalı yaratıcılık, sıkı çalışmak ve başarısızlık karşısında direnmek. Bilim insanı bilgiden ve ilimden başka biat edecek yer tanımaz. Bu işe siyaset ve para açısından bakarsanız yanılırsınız" dedi.

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