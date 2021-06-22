Azar indir - Azar nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm sohbet ve arkadaşlık uygulaması

Kuruluş amacı itibariyle birbirini tanımayan iki insanın görüntülü görüşme yaparak sohbet edip kaynaşması amacıyla oluşturulan Azar günümüzün en popüler sosyal medya mecraları arasında girmiştir. Kendisine özgü arayüzü, eğlenceli kullanımı ve her türlü gelenekten farklı insanlar ile konuşabilme olanağı başarısının kaynağıdır.

Azar Nedir ve Ne İşe Yarar?

Azar dünyanın her yerinden yeni insanlar ile tanışabilme olanağı sağlayan ve görüntülü görüşme ile onlarla muhabbet edebilme imkanı veren uygulamalar arasında bulunur. Uygulamada en çok dikkat çeken detay kullanıcıların görüşmeyi istedikleri gibi devam edebilme fırsatının verilmesidir. Bu da isteyen herkese kendisine uygun arkadaşı edinme ve onunla kaynaşmasına olanak sağlar.

Günümüzde Azar’ın kullanılma nedeni özellikle karantina döneminde evden çıkamayan kişilerin sosyalleşme ihtiyacını internet üzerinden giderme ve eğlenebilmek için kafa dengi insanlar keşfetme arayışıdır. Azar ne işe yarar sorusunun cevabı da tam olarak bu olup sosyalleşme imkanı sağlayan görüntülü görüşme uygulaması denilebilir.

Azar Nasıl İndirilir?

Azar uygulamasını bilgisayarınıza indirmek için yapılması gereken şey bir emülatör edinmek olacaktır. Bilgisayar üzerinden telefon kullanmaya olanak sağlayan emülatörler Azar’ı laptop ya da masaüstü bilgisayarlarda kullanmanın en çok bilinen yöntemidir. Azar uygulamasını tablet telefonunuza indirmek için ise aşağıda her cihaz türüne uygun olan bağlantıları tercih edebilirsiniz.

Azar İos App Store İndirme Linki

Sosyal ağ kategorisinde genellikle ilk on içerisinde yer alan Azar uygulaması App Store’da bir hayli popülerdir. Apple cihazlarınız için Azar uygulamasından aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kolaylıkla edinebilirsiniz.

https://apps.apple.com/tr/app/azar-video-chat-ke%C5%9Ffet/id972558973?l=tr

AZAR İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Azar Android Google Play İndirme Linki

Google Play Store üzerinden Azar uygulamasını Android telefon ya da tabletlerinize indirmek için aşağıdaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azarlive.android&hl=tr&gl=US

AZAR ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Azar Nasıl Yüklenir?

Azar uygulamasını cihazınıza yükleyebilmek için yapmanız gereken şey yukarıdaki bağlantılardan telefonunuza uygun olanı tercih etmek olacaktır. İlgili uygulama marketi ziyaret ettikten sonra indir butonuna basıp Azar uygulamasının cihazlarınıza kurulmasını sağlayabilirsiniz.

Azar Nasıl Kullanılır?

Azar görüntülü sohbet uygulamasını kullanabilmek için yapılması gereken ilk şey bir hesap oluşturmak olacaktır. Hızlı bir şekilde hesap oluşturduktan sonra Azar uygulaması bulunduğunuz bölgeye en yakın kullanıcılar ile sizi eşleştirecektir. Eğer dünya genelinde kullanıcılar ile muhabbet etmek ve onlarla tanışmak istiyorsanız uygulama üzerinden daha geniş bir arama ağını tercih edebilirsiniz. Herhangi birisi ile görüntülü görüşme başlatmak için yapmanız gereken tek şey uygulamayı sağa kaydırmak olacaktır.

Azar'ın Özellikleri Neler? Azar İncelemesi

2013 yılında kurulan ve günümüzde görüntülü görüşme denilince akıllara en çok gelen uygulama olan Azar yüksek performanslı bir arayüze sahiptir. Bu sayede neredeyse her türlü cihazda Azar uygulamasını çalıştırmak mümkün oluyor. Görüntülü görüşme söz konusu olduğu için Azar’ın bir hayli internet kullandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle uzun süreler Azar’ı kullanmak ve yeni insanlarla muhabbet etmek istiyorsanız wi-fi ağına bağlı olduğunuzdan emin olmalısınız.

Azar Nasıl Silinir?

Azar’ı telefon ya da tabletinizden silmek için öncelikle cihazın ayarlar bölümüne giriş yapınız. Daha sonrasında uygulamaların yer aldığı bölümü bulup Azar uygulamasını seçerek silme işlemini yapabilirsiniz.