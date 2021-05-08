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Teknoloji
Haber Giriş: 08.05.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Az gören gözlerden anne portresi

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Az gören gözlerden anne portresi

Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi Günışığı’nın az gören çocukları, Anneler Günü’ne özel bir sürpriz hazırladı. Az gören eğitimleriyle ufacık bir ışığın peşine düşerek başarıya ulaşan çocuklar, en büyük destekçileri olan annelerinin bu özel gününü, yaptıkları portreleri onlara hediye ederek kutladı.

Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliği ile az gören çocukların görme yetilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘“Günışığı”na katılan çocuklar İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan Sanatın Günışığı Eğitim Programı kapsamında bu defa Anneler Günü için bir araya geldi.

Sanatın Günışığı Eğitim Programı dahilindeki atölyede, İstanbul Modern’in koleksiyonda yer alan Aliye Berger’in “Otoportre”, Tony Cragg’in “Çirkin Yüzler” çalışmaları gibi birçok ünlü eser inceleyen çocuklar, sanat tarihi ile sanatçılar hakkında bilgi sahibi oldu. Sanat yoluyla bir araya gelen Günışığı Çocukları, atölyede yaptıkları portreler ile yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu.

Az gören gözlerden anne portresi
Günışığı projesi çerçevesinde az görenlere yönelik erken müdahale eğitimi alan çocuklar, yaşadıkları tüm zorluklarda en büyük destekçileri olan annelerinin Anneler Günü’nü, yaptıkları portreleri onlara hediye ederek kutladı.

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