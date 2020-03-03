Ayşe Çarmıklı Ortaokulu’na teknoloji sınıfı kuruldu

Kurulan teknoloji sınıfıyla öğrenciler, kodlama öğrenip, yaratıcılıklarını geliştirerek hayallerini tasarlayabilecekler. Teknoloji sınıfında yılda bin 350 öğrencinin eğitim görmesi bekleniyor.

QNB Finansbank Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Koraş yaptığı açıklamada: “Toplumsal kalkınmanın çocuklara yapılan yatırımlarla gerçekleşeceğine inanan bir kurum olarak, her zaman bu konunun destekçisi olmaya çalışıyoruz. Bir çocuğa katkıda bulunmanın, geleceğin inovasyon liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda da çocukların programlama ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmelerine destek olarak dijital hayatın gerekliliklerine hazır olmalarını istedik.” dedi.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için bazen daha güçlü adımları atmanıza etki edecek yenilikçi adımlar atmalıyız. İçinde bulunduğumuz dijital dünyanın asıl dili kodlama, kodlama ve algoritma becerilerini de çocuklara kazandırmamız gerekiyor. Bununla birlikte çocukların dünyalarını değiştirmek, hayal güçlerine katkı sunmak gerekiyor. Bizler de çocuklarımızda bu yetkinlikleri geliştirmek için donanımsal desteğin yanı sıra eğitsel açıdan katkılar da sunmak istiyoruz” dedi.