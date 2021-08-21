Ayırma İşareti Nerelerde Kullanılır Ve Nasıl Yapılır? Klavye İle Kesme İşareti Yapımı

Kesme işareti, özel isimler ile rakamlarda kullanılan bir işarettir. Dilbilgisi kuralları açısından da bu işaret oldukça önemlidir. Bu nedenle kesme işaretinin doğru kullanımı ile ilgili sınavlarda sorular gelebilmektedir.

Ayırma İşareti Nerelerde Kullanılır ve Nasıl Yapılır?

Türkçede kullanılan pek çok noktalama işareti bulunur. Hepsinin farklı görevleri vardır. Kesme işareti de bunlardan bir tanesidir. Kesme işaretleri özel isimlerden sonra gelen eklerin ayrılması için kullanılmaktadır. (‘) şeklinde simgelenmiştir.

Kesme işareti yazıldığı kelimeden sonra ve kelimeye bitişik bir şekilde yazılmaktadır. Kesme işaretinin ardından gelen ek de ayrı bir şekilde değil bitişik olarak yazılmaktadır. Özel bir isime ek geleceği zaman özel isimden sonra bitişik bir şekilde kesme işareti konur. Sonradan ek yazılır.

Kesme işareti görevleri;

Belirli günleri bildiren ay ve gün isimlerine getirilen eklerin kesme işareti ile ayrılması gerekmektedir.

Özel isimlere gelen eklerin de kesme işareti ile ayrılması gerekir.

Harf, sayı ve kısaltmalara gelen ekler de kesme işareti ile ayrılmaktadır.

Klavye ile Kesme İşareti Yapımı Nasıldır?

Klavye üzerinde bazı simgelerin kısaltmaları bulunmaktadır. Kesme işaretinin de klavye üzerinde kısaltması bulunmaktadır. Bunun için Shift+2 tuş kombinasyonu kullanılmalıdır. Bunun için shift tuşuna basılı tutularak aynı zamanda 2 sayısına basılması gerekir. Bu şekilde kesme işaretini yapmak mümkündür.

Eğer çift tırnak işareti yapılmak isteniyorsa o zaman Shift+2+2 şeklinde tuş kombinasyonlarını kullanmak gerekir. Bunun için Shift tuşuna basılı tutulurken ardından iki defa 2 tuşuna basmak gerekmektedir. Bu şekilde çift tırnak işareti yapılmış olunur. Kesme işareti istenirse kopyala yapıştır metodu ile de yapılabilmektedir.