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hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 25.12.2020 - 09:59 | Son Güncelleme:

Ay'dan görüntülendi, şaşkınlık yarattı!

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Ay'dan görüntülendi, şaşkınlık yarattı!
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Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Jüpiter-Satürn kavuşması Ay'ın yörüngesinde görevini sürdüren NASA'nın LRO isimli sondası tarafından da görüntülendi.

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  • Güneş battı, ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı
  • Güneş battı, ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı
  • Güneş battı, ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı
  • Güneş battı, ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İki gezegen, Jüpiter ve Satürn gün batımından hemen sonra ufuk çizgisinin üzerinde bir "çifte gezegen" veya çok parlak bir yıldız gibi belirdi ve bu buluşma çıplak gözle izlenebildi.

NASA'ya göre Satürn ve Jüpiter'in yörüngeleri her yıl 20 yılda bir, iki dev gaz kütlesini aynı hizaya getiriyor. Ancak 1623'ten sonra ilk kez iki gezegen birbirine bu kadar geçmiş durumda.

Bu yılki büyük kavuşumda iki gezegen yaklaşık 800 yıl aradan sonra (1226) ilk kez gece çıplak gözle görülebildi. 1623'teki buluşma gökyüzündeki konumları nedeniyle dünyanın büyük bölümünden izlenememişti.

Aydan görüntülendi, şaşkınlık yarattı

AY'DAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Satürn-Jüpiter buluşması Ay'ın bulunduğu alandan da görüntülendi. Ay'ın yörüngesinde bulunan LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) sondası, Jüpiter ve Satürn'ün kendilerine özgü karakteristik görüntülerini net olarak yakalayabildi.

Büyük kavuşmayı özellikle de amatör bir teleskobu olanlar daha iyi gözlemleyebilme şansı elde ederken, buna karşın pek çok kişi hava kirliliğinden dolayı net olarak bu kavuşmayı yakalayamadı. Ay'dan gelen görüntü kavuşmanın tüm ihtişamını gözler önüne serdi.


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