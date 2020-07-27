'Ay'da Yaşam' temalı yarışmadan bir ödül de Çanakkale'ye

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü ve MIT Media Laboratuarı'nın organize ettiği "Ay’da Yaşam" temalı yarışmaya ABD, İngiltere, Meksika, Türkiye ve Japonya'dan katılım sağlandı.



Yarışmada Türkiye'yi, Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Özde Elvin Aktay ve Deniz Naz Turba temsil etti.



Başarılı öğrenciler yaptıkları araştırma, tasarım ve sunum çalışmasıyla mansiyon ödülü kazandı.



Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Berna Aras Çakar, insanlığın aya dönüşünü yeniden canlandırmak için bir yarışma düzenlediğini belirtti.



Uzayla ilgili halen cevaplanamayan soruların olmasının ve bu gizemini korumasından dolayı bu tür etkinliklerin yapıldığını ifade eden Çakar, "Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı plan çerçevesinde yapılan yüz yüze eğitimle astronomi biliminin temel özelliklerini öğrendi. Bu kapsamda, astronomi ile ilgili eTwinning projesinde görev aldılar. Yapılan uzay keşifleri, tasarlanan uzay teknolojileri ile ilgili araştırmalar yaparak başarıyla çalışmalarını tamamladılar. Araştırmalarında NASA, ESA, TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların online yayınları gibi birçok kaynaktan yararlandılar." dedi.



Berna Aras Çakar, yarışmaya katılan öğrenciler Özde Elvin Aktay ve Deniz Naz Turba'nın mansiyon ödülü kazanıp ülkelerini başarıyla temsil ettiğini kaydetti.



