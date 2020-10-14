Ay'da kullanılacak astronot kıyafetleri test aşamasına geldi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz haftalarda "Ay'a geri dönme planını" açıkladı. NASA, 28 milyar dolarlık Artemis programı ile 1972'den sonra ilk kez 2024'te Ay'a astronotlar göndermeyi hedefliyor. İki astronottan biri kadın olacak.



Diğer yandan Ay projesi kapsamında astronotların giyeceği özel giysiler de test ediliyor. Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre testler uzay ajansının Houston’da bulunan merkezinde başladı. Yeni astronot kıyafetlerinin yer çekimsiz ortamda nasıl kullanılacağının anlaşılması adına bir su tankında test süreci devam ediyor.



Yeni planda 2021'de Ay'ın etrafında Artemis-1 adlı bir insansız test uçuşu gerçekleştirilecek. Bunun ardından da Ay'ın etrafında astronotlarla tur attıracak Artemis-2 uçuşu gerçekleştirilecek.

Artemis-1'den elde edilen tecrübeler Artemis-2'nin daha düşük riskli bir uçuş olmasına yardımcı olacak.

Artemis-3 uçuşunda ise astronotlar 1972'den sonra ilk defa Ay'a ayak basacak.



