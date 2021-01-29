Airbus, Ay yörüngesindeki transfer aracı için kolları sıvadı

Airbus, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından bir "Moon Cruiser" için CLTV (Cis-Lunar Transfer Vehicle) çalışmasıyla ödüllendirildi. Araştırma konsepti (iki paralel Aşama A / B1), CLTV, gelecekteki Artemis Ay görevlerinin uygulanmasında NASA ve ESA'ya zamanında ve verimli destek sağlayabilen çok yönlü, otonom bir lojistik araç olmakla birlikte mevcut ve kanıtlanmış teknolojilere dayanacak ve çok amaçlı European Large Logistic Lander'ı (EL3) tamamlayacak.

Ay'a iniş ve gelecekte inşa edilecek Ay uzay istasyonu Gateway'in kurulması da dahil olmak üzere Ay görevlerinin yerine getirilmesi, uluslararası topluluk için karmaşık ve zorlu bir görev. Kesin olarak planlanmış bir tedarik zinciri ve lojistik misyonları gerektiriyor. Airbus Moon Cruiser konsepti, bu zorlukları çeşitli şekillerde destekliyor:

Gateway lojistiği: CLTV, Ay yörüngesinde yakıt taşıma ve ikmali kargo taşıma gibi misyonu iki ana destekleyici NASA (Amerika Birleşik Devletleri) ve ESA (Avrupa) liderliğindeki uluslararası proje Gateway'e ulaştırabilir. Ay'da sürdürülebilir bir varlığı ve ötesinde keşifleri NASA'nın Artemis programının bir dayanağı olarak destekliyor.



Büyük Ay Modülünün Düşük Ay Yörüngesine Taşınması: CLTV'nin, daha büyük ve daha kapsamlı hizmetlerle iniş ve çıkış görevlerini gerçekleştirmek için Gateway ile alçak ay yörüngesi arasında iniş veya çıkış aşamasını gerçekleştirmesi gerekiyor.



CLTV’nin çok yönlülüğü, LEO’daki ISS sonrası yörünge altyapısına yönelik görevleri ve GEO satcom hizmeti alanındaki görevleri desteklemesine de olanak tanıyacaktır.



CLTV'nin tasarımı, birden fazla görev türünün tek bir araçla gerçekleştirilmesine izin vermekle birlikte çeşitli fırlatıcılarla uyumlu. Şirketin çözümü, Orion Avrupa Hizmet Modülü (ESM) de dahil olmak üzere ESA için Airbus tarafından inşa edilen İnsan Uzay Uçuşu ve Keşif için geniş bir görev ve araç tasarım portföyüne dayanan ve uzaya toplam yaklaşık 30 ton kargoyu taşıyan beş başarılı Otomatik Transfer Aracı (ATV) da dahil olmak üzere olgun, çok yönlü ve modüler bir konsept.

CLTV, Ariane 6 ile fırlatılabilir ve 4,5 tonun üzerindeki bir modülü Gateway’e taşıyabilir. Avrupa Uzay Ajansı ESA, on yılın ikinci yarısında CLTV'yi konuşlandırmakla birlikte, CLTV'nin Ay'a doğrudan uçuşu sırasında kelimenin tam anlamıyla "seyir" etmesini planlıyor.

Hedef, 2027'de başlaması amacıyla 2022'de bir sonraki Bakanlar Konseyi'nde CLTV'nin uygulama aşamasını (B2 / C / D) doğrulamak.

Şirket, gelecekteki NASA uzay araştırmalarının merkezi uzay aracı olan yeni NASA uzay aracı Orion için ESA için Avrupa Hizmet Modülünü inşa ediyor. İlk hizmet modülü, Airbus tarafından NASA'ya teslim edildi. İkinci hizmet modülü ise şu anda Bremen'deki Airbus'ta inşa ediliyor. 2021 yılında astronotsuz test uçuşu Orion’un ilk fırlatılma işleminde, Orion'un ay yörüngesine götürülmesi ve Artemis I görevi kapsamında Dünya'ya geri dönmesi planlanıyor.