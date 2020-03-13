Ay ve Mars için iş ilanı verdi: 162 bin dolar maaş

NASA, belirli aralıklarla yeni astronotları arasına katıyor. Verdiği son iş ilanında Ay ve Mars misyonuna dikkat çeken kuruluş, başvuruları kabul etmeye başladı bile. 15 yıllık süreyi kapsayan Ay ve Mars stratejisi çerçevesinde çalışacak astronotları belirleyen NASA, başvuru sürecini 2 Mart tarihinde başlatırken, Mart ayının sonuna kadar da başvuruları kabul etmeye devam edecek.



2015 yılında benzer şekilde iş ilanı yayınladığında kısa sürede 18 bin 300 başvuru alan ve sadece 12 kişiyi kabul eden NASA, Ocak ayında da eğitimlerini tamamlayan 12 kişiye diplomalarını dağıtmıştı.



NASA'nın alacağı astronotlara vereceği maaş ise dudak uçuklatıyor. Kuruluş, bu iş çerçevesinde yıllık 105 bin dolar ile 162 bin dolar arasında değişen yıllık maaş belirledi.



