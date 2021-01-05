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İHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:28 | Son Güncelleme:

Ay etrafındaki hale tesadüf olabilir

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Ay etrafındaki hale tesadüf olabilir
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ve haberlere konu olan ay etrafında oluşan hale ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, bu halenin yılda birkaç kere ve herhangi bir mevsimde görülebileceğini söyleyerek, “Bilimsel veriler Ay etrafındaki halenin tesadüf olduğunu öngörüyor” dedi.

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  • Ayın etrafındaki hale şaşkınlık yarattı İnanılmaz görüntüler
  • Ayın etrafındaki hale şaşkınlık yarattı İnanılmaz görüntüler
  • Ayın etrafındaki hale şaşkınlık yarattı İnanılmaz görüntüler
  • Ayın etrafındaki hale şaşkınlık yarattı İnanılmaz görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünya atmosferine giren güneş ışınlarının kırılarak 20 derece kadar büküldüğünü söyleyen İbrahim Küçük, “Yapılan bilimsel çalışma verileri, bunun muhtemelen sadece tesadüf olduğunu öngörüyor. Bu olay, ay ışığının buz kristalleri tarafından belirli bir şekilde manipüle edilmesinin bir sonucudur ve bir ‘hale’ gibi görünen optik bir yanılsama oluşturur. Güneşin yaydığı ışık ışınları Ay'dan yansır ve Dünya atmosferine girer. Işınlar bulutların arasından geçerken, orijinal yönlerinden milyonlarca küçük buz kristalleri tarafından, yaklaşık 20 derece kadar, bükülür. Böylece Ay ışığının buz kristallerinden kırılması ve yansıması, ayın etrafında yaklaşık 20 derecelik görünür yarıçaplı bir ‘hale’ oluşturur” dedi. Küçük, halelerin yılda birkaç kere ve herhangi bir mevsimde meydana gelebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ay etrafındaki hale tesadüf olabilir

“Haleler, yılda birkaç kez meydana gelebilir ve herhangi bir mevsimde ortaya çıkabilir. Ay dolunay safhasında iken depremlerin daha sık görüldüğüne dair yaygın bir inanış var. Bir dolunayın en güçlü gelgit çekişine sahip olması nedeniyle sözde Dünya'nın kabuğuna daha fazla baskı uyguladığı inanışı tamamen yanlıştır. Dolayısı ile vatandaşlarımızın bundan korkmaları, çekinmelerine gerek yoktur.”

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