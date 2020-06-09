AWS, COVID-19 ile mücadelede neler yapıyor?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, World Health Organization - WHO), Birleşmiş Milletler’in küresel halk sağlığı örgütü olarak, pandemiyle verilen uluslararası mücadeleyi koordine etmekten sorumlu.

DSÖ, dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarına, COVID-19 ile enfekte olmuş hastaların bakımında destek sağlamanın yanı sıra bu kritik işi yaparken kendilerini de korumalarına yardımcı olmak için ‘WHO Academy’ mobil uygulamasını yayınladı.

Uygulama, sağlık çalışanlarının DSÖ’nün hızla genişleyen eğitim materyalleri ve rehberlik bankasına erişmelerini sağlıyor ve sanal beceri atölyeleri ve diğer canlı eğitimlere katılmalarına fırsat sunuyor.

Bu kapsamda Amazon Web Services (AWS), DSÖ’nün COVID-19’la mücadele çalışmalarının bir parçası olan bu uygulamayı, planlanandan 12 ay önce geliştirmesine yardımcı oldu.

Bu, AWS’nin koronavirüsü takip etmek, salgını anlamak ve yayılmasını daha iyi kontrol etmek için Dünya Sağlık Örgütü’ne gelişmiş bulut teknolojileri ve teknik uzmanlık ile sağladığı çeşitli desteklerden biri.

COVID-19 verilerini erişilebilir hale getirmek

DSÖ’nün, COVID-19 vakalarının günlük sayısını dünya çapında ve ülke özelinde gösteren bir COVID-19 “durum panosu” ya da etkileşimli bir haritası bulunuyor.

DSÖ Bilişim Kurulu Başkanı Bernardo Mariano, “Teknoloji şirketlerinin desteği sayesinde DSÖ, COVID-19 durum panosunu geliştirmeyi başardı,” dedi ve ekledi:

“Ülkeler, belirli müdahalelerin diğer ülkelerde ne kadar iyi çalıştığını görmelerine ve aynı müdahaleleri uygulayıp uygulamama konusunda karar vermelerine yardımcı olmak için bu verilere güveniyorlar.”

AWS, DSÖ’nün epidemiyolojik verileri personeli, halk sağlığı kurumları, Üye Devletler ve dünyadaki diğer sağlık aktörleri ile vakitlice paylaşmasına yardımcı olmak için otomatik web içeriği çıkarma, veri analizi ve işleme uzmanlığı ve büyük miktarda yapılandırılmamış bilgilerin saklanmasına olanak tanıyan açık nesne depolama hizmetleri sağlıyor.

Halk sağlığı “erken uyarı sistemi”ni desteklemek

DSÖ’nün Açık Kaynaklardan Sağlanan Salgın Bilgileri (Epidemic Intelligence from Open Sources, EIOS) girişimi, potansiyel halk sağlığı tehditlerini tanımlamak, doğrulamak ve değerlendirmek için haber makaleleri ve raporlar gibi açık kaynak bilgileri kullanarak birleşik ve küresel bir erken uyarı sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

EIOS sistemi, belirli halk sağlığı konuları hakkındaki bilgileri yönetiyor, filtreliyor ve anlamlandırmaya yardımcı oluyor. Böylece bu bilgilerin dünya çapındaki EIOS uzmanlar topluluğunun kullanımına sunulabilmesini sağlıyor. DSÖ, sistemin COVID-19 ile ilgili ilk makaleyi Aralık sonunda bulduğunu ve Mart ayı ortalarında salgın üzerine günde 120.000’den fazla makale toplayıp birleştirdiğini söylüyor.

AWS, şimdi DSÖ’nün, dünyanın dört bir yanından COVID-19 ile ilgili yüksek hacimli içerikleri daha etkili bir şekilde toplamasını ve analiz etmesini sağlayacak bir araç geliştirmesine yardımcı oluyor. Araç, ‘güvenilir’ ve ‘güvenilmez’ içerik arasında ayrım yapmaya yardımcı olmak için makine öğrenimi kullanacak ve uzman topluluğunun bilgileri bulmasını ve değerlendirmesini kolaylaştıracak.

Artan bilgi talebini yönetmek

DSÖ web sitesinin trafiği yılın başından beri neredeyse sekiz kat arttı çünkü giderek daha fazla tıp profesyoneli ve vatandaş, koronavirüs salgını hakkında güvenilir, uzman kaynaklara dayalı bilgileri araştırıyor.

AWS, DSÖ’nün hızlıca ölçeklenmesine ve bu talep artışı ile başa çıkmasına yardımcı olmak için artırılmış işlem kapasitesi sağlıyor, böylece dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların DSÖ’nün web sitesine her zaman erişebilmelerine olanak tanıyor.

Daha fazla ön cephe personeli eğitmek

OpenWHO, dünyanın her yerindeki ön cephe personellerinin (sağlık profesyonelleri de dâhil) acil sağlık hizmetleri konusunda geniş bir eğitim kursu kataloğuna erişebildiği, DSÖ’nün interaktif çevrimiçi platformu.

DSÖ, koronavirüs salgını ile ilgili kursları hızlı bir şekilde hazırlamış olsa da, buradaki zorluk, büyük oranda video olan bu içeriklerin birden fazla dilde sunularak daha fazla insanın kullanımına açık hale getirilmesidir.

AWS bu eğitim materyallerinin farklı dillerde üretimini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için makine öğrenimi ve medya hizmetleri sağlıyor, böylece her bir içeriğin hazırlanma sürecini birkaç günden birkaç saate indirmeyi amaçlıyor.

Bağış toplama çalışmaları

AWS ve Amazon, DSÖ için COVID-19 Dayanışma Müdahele Fonu’na bağış toplama desteği de sağlıyor. Örneğin canlı video yayını hizmeti olan Twitch, 12 saat boyunca bir yardım kampanyası düzenledi ve Amazon Devices, DSÖ’nün #PlayApartTogether kampanyasına katılıyor.



