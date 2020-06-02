AWS, Amazon Macie’deki önemli gelişmeleri duyurdu

Yeni özellikler arasında kişisel bilgilerin (PII) daha doğru bir şekilde algılanması için güncellenmiş makine öğrenimi modelleri, müşteri tanımlı veri türleri için destek ve AWS Organizations ile yerel çoklu hesap yönetimi bulunuyor. Amazon Macie artık dünya çapında 17 AWS Bölgesi’nde kullanılabiliyor ve önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla bölgede kullanıma sunulması planlanıyor. Ayrıca Amazon Macie’nin yeni optimizasyonları, müşterilerin AWS’deki hassas verilerini keşfetmelerini ve korumalarını önceki fiyatlandırmaya kıyasla yüzde 80 veya üzeri bir indirim ile sağlıyor. Amazon Macie’yi kullanmak için ek bir ücret ödemek veya peşin taahhüt vermek gerekmiyor ve müşteriler yalnızca işlenen veriler ve değerlendirilen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) klasörleri için ödeme yapıyorlar.

Kuruluşların yönettikleri bilgi miktarı artmaya devam ettikçe, hassas verilerin çeşitli yasal uyumluluk ve gereksinimlere uygun şekilde korunduğundan ve saklandığından emin olmak için bu verileri tanımlamaları ve bulmaları gerekiyor. Ancak ölçek büyüdükçe, bu verilerin keşfedilmesi ve korunması, hataya meyilli, pahalı ve zaman alıcı bir işlem haline geliyor. Amazon Macie, müşterilerin AWS’deki hassas verilerini daha kolay keşfetmelerine ve korumalarına yardımcı olan ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir hizmet sunarak bu yükü azaltıyor. AWS Management Console’dan tek bir tık ile etkinleştirilen Amazon Macie, müşterilere Amazon S3 klasörlerinin tam bir envanterini otomatik olarak sağlıyor. Müşteriler, hassas veri keşfi için göndermek istedikleri klasörleri seçiyor ve Amazon Macie bu verileri tanımlamak ve sınıflandırmak için makine ve öğrenimi ve dizin eşleşmesi kullanarak önceden tanımlanmış yaygın hassas veri türleri ile kıyaslıyor. Bu işlemin sonunda müşterilere, kişisel veriler (örneğin müşteri adları ve kredi kartı numaraları) gibi hassas veri türlerine ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi gizlilik düzenlemeleri tarafından tanımlanan kategorilere uyan her türlü veriyi numaralandıran, eyleme geçirilebilir güvenlik bulguları sağlanıyor. Amazon Macie ayrıca, şifrelenmemiş, herkese açık olan veya kurum dışındaki hesaplarla paylaşılan tüm dosyalar için kullanılan önleyici denetimleri otomatik ve sürekli olarak değerlendiriyor. Böylece müşterilerin, potansiyel hassas veri içerdiği belirlenen klasörler için kullanılan ayarları hızlıca düzenleyebilmelerine olanak sağlıyor.

Amazon Macie’nin veri keşif motoru son birkaç ay içinde, depolama ve hesaplama kaynaklarını daha iyi kullanmak ve daha hızlı ve ölçeklenebilir algılama gerçekleştirmek için tamamen yeniden tasarlandı. Bu optimizasyonlar ile işlenen GB başına fiyat 5 dolardan 1 dolara düşürülerek yüzde 80 (yüksek hacimli müşteriler için yüzde 90’ı aşan) fiyat indirimi sağlandı. Fiyat düşüşüne ek olarak, hizmet şimdi birkaç yeni veya geliştirilmiş özellik de sunuyor. Amazon Macie’nin makine öğrenimi modelleri, gittikçe genişleyen kişisel bilgi türleri listesi içinde daha doğru tespit sağlamak için güncellendi. Örneğin modeller, ABD ve Almanya’daki posta adresi biçimlerindeki farklılıklar veya standart dizin eşleştirme yoluyla algılanması zor olan bölgesel adlandırma âdetleri gibi, veri türlerindeki coğrafyaya bağlı olarak gerçekleşen değişimleri daha etkili bir şekilde tanıyarak uluslararası müşterileri daha iyi destekleyecek şekilde geliştirildi. Ayrıca müşteriler artık sık kullandıkları ifadeler (arama kalıplarını tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir standart) ile kendi veri türlerini de oluşturabiliyor. Böylece Amazon Macie, bir müşterinin işine özgü veya kuruluş özelinde biçimlendirilmiş hassas verileri de (örneğin hasta numaraları veya kurum içi ürün adlandırmaları) keşfedebiliyor. Buna ek olarak, Amazon Macie ve AWS Organizations arasındaki yeni entegrasyon sayesinde, artık tek bir yönetici 5.000’e kadar üye hesabını yönetebiliyor (büyük şirketlerin merkezi yönetimi için), gelecekte oluşturulacak hesapları otomatik olarak etkinleştirebiliyor ve bağlayabiliyor (yeni kullanıcıları manuel olarak eklemeye gerek olmadan), tüm hesaplarda Amazon Macie keşif işlemleri oluşturup uygulayabiliyor ve bulguları kurum genelinde yönetebiliyor.

AWS Dış Güvenlik Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dan Plastine, “Neredeyse konuştuğumuz her müşteri, hassas verilerini daha iyi bir şekilde görüntüleyebilmeye ihtiyaçları olduğunu, ancak bu verileri kendi başlarına keşfetmenin ve sınıflandırmanın pahalı ve zaman alıcı olduğunu söylüyor,” dedi. “Müşterilerimiz, Amazon Macie’nin bu zorluğu diğer araçlardan çok daha iyi çözdüğünü ancak istedikleri ölçekte kullanabilmeleri için uygun maliyetli olması gerektiğini sıklıkla belirttiler. Bugünkü lansman, Macie’yi yüzde 80 ila 90 oranında daha ucuz hale getirebilmek için bir yıl süren yeniden yapılandırma çalışmalarının bir sonucu. Böylece dünya çapında çok daha fazla müşteriye hassas verilerini korumak ve GDPR gibi uyumluluk gereksinimlerini etkili bir şekilde karşılamak için Macie’yi kullanma olanağını sunuyoruz.”

AWS Management Console’da tek bir tıklama veya tek bir API çağrısı ile Amazon Macie’yi kullanmaya hızlı ve kolay bir şekilde başlayabilirsiniz. Müşteriler aynı şekilde bu basit işlemi uygulayarak Amazon Macie’nin 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü de kullanmaya başlayabilirler. Deneme sürümü, 30 gün ücretsiz Amazon S3 klasör envanterini ve klasör düzeyinde güvenlik değerlendirmelerini içeriyor. Müşteriler, deneme süresi sona erdiğinde aylık tahmini toplam harcamalarının ne olacağını görmek için Amazon Macie konsolunda maliyet tahmini görüntüleyebiliyor. Amazon Macie ayrıca aylık 1 GB hassas veri keşfi işlemini ücretsiz olarak sunuyor. Bu ücretsiz hizmet, sadece 30 günlük deneme süresi için geçerli değil, süresiz olarak geçerliliğini koruyor.

Amazon Macie şu anda, ABD Doğu (Kuzey Virginia), ABD Doğu (Ohio), ABD Batı (Kuzey California), ABD Batı (Oregon), Kanada (Orta), Avrupa (Frankfurt), Avrupa (İrlanda), Avrupa (Londra), Avrupa (Paris), Avrupa (Stockholm), Asya Pasifik (Hong Kong), Asya Pasifik (Mumbai), Asya Pasifik (Seul), Asya Pasifik (Singapur), Asya Pasifik (Sidney), Asya Pasifik (Tokyo) ve Güney Amerika (São Paulo) bölgelerinde kullanılabiliyor ve yakında daha fazla bölgeye gelmesi planlanıyor.



