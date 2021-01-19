AWS, 3400 megavat ek yenilenebilir enerji projelerini duyurdu

DeSantis, AWS re:Invent 2020’deki konuşmasında AWS’nin iklim değişikliği konusunda yaptığı yatırımlarla ilgili önemli gelişmeleri paylaştı. AWS, Çin’deki ilk yenilenebilir projeleri de dahil olmak üzere şu ana kadar 700 megavat yeni rüzgâr ve güneş çiftliğini duyurdu. COVID-19’un zorluklarına rağmen, AWS’nin İsveç ve İspanya’daki projeleri faaliyete geçti ve şirketin yenilenebilir enerjisi 2020’de 3.088 MW’a ulaştı. DeSantis, İtalya, Fransa, Güney Afrika ve Almanya’daki ilk projeleri de dahil olmak üzere 3400 megavattan fazla ek yenilenebilir enerji projesini duyurdu ve bu projelerin Amazon’un 2020 toplamını yaklaşık 4200 megavat yenilenebilir enerjiye ulaştıracağını bildirdi.

DeSantis, “AWS’deki ekiplerimiz, verimliliğimizi artırmak, yüzde 100 yenilenebilir enerji üretmek ve altyapımızdaki karbon yoğunluğunu azaltmak için çalışıyor. 2040 yılına kadar net sıfır karbon hedefimize ulaşmak için yeni teknoloji, ürün ve hizmetlere ihtiyacımız var. Ayrıca, sadece Amazon ve iklim anlaşmasının imzacıları için değil, dünya için inovasyonu teşvik etmek amacıyla birçok farklı sektördeki şirketlerle birlikte çalışmaya kararlıyız. Amazon’da sürekli söylediğimiz gibi, hâlâ ilk gündeyiz” dedi.

DeSantis, AWS’nin istilacı türleri azaltmaya yönelik Cape Town finansman projeleri de dahil olmak üzere dünya çapında su programları üzerinde çalıştığını belirtti. Bu proje, Cape Town topluluğuna kullanılandan çok daha fazla suyu geri veriyor. Ayrıca Brezilya, San Paulo’da su havzası restorasyon projeleri üzerinde çalışıyorlar ve Amazon, Hindistan ve Endonezya’da yılda 165.000 kişiye 250 milyon galon su sağlayacak filtreleme, yağmur suyu hasadı ve yenilenebilir yeraltı suyu projelerini finanse ediyor.





