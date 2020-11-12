Avrupa’ya elektrikli araç şarj cihazı ihraç edilecek

Şirketin açıklamasına göre, Avrupa’nın birçok önemli bölgesine 2020-2021 yılları arasında Iberdrola tarafından konumlandırılacak EVC’leri bu şirket üretecek.

Şirket, İspanyol enerji devi Iberdrola’nın EVC ihalesini kazanarak üreticisi ve tedarikçisi olmaya hak kazandı. Firma, EVC04 EV şarj cihazlarını üretecek. Bu proje ile ilk etapta İberdrola’nın İngiltere, İtalya ve İspanya’da kuracağı elektrikli araç şarj noktaları için destek olunacak. İlerleyen zamanda projenin diğer ülkelere de yayılması hedefleniyor.

Iberdrola, bu proje kapsamında 150 milyar avroluk sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak daha kapsamlı elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını oluşturmayı hedefliyor. Plan gelecek 5 yıl içinde 150 bine yakın elektrikli şarj istasyonunun (EVC) Avrupa çapında evlerde, işyerlerinde, caddelerde ve otoyollarda konumlandırılmasını kapsıyor.

EVC04 modelleri, çoklu internet bağlantı seçenekleri ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Elektrikli araç sürücüleri, EVC04 şarj cihazlarına mobil uygulama üstünden bağlanarak hem cihazı uzaktan kontrol edebiliyor hem de şarj verilerini inceleyebiliyor.



