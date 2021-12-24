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Avrupalı teknoloji girişimleri listesine girdi

#Trendyol#Teknoloji#Alışveriş
Avrupalı teknoloji girişimleri listesine girdi

Avrupa’nın en etkili teknoloji yayınlarından Tech.eu’nun, 2021 yılındaki Avrupa'nın en büyük 20 yatırımını açıkladığı listede Türkiye’den yer alan tek şirket Trendyol oldu. Trendyol, İngiltere, Almanya, Fransa’daki önemli teknoloji girişimlerinin önüne geçerek listeye üçüncü sıradan girdi.

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Avrupa’nın önemli teknoloji yayınlarından Tech.eu, 2021 yılındaki Avrupa’nın en büyük 20 yatırımını açıkladı. Trendyol, İngiltere, Almanya, Fransa’dan önemli teknoloji girişimlerinin önüne geçerek listeye üçüncü sıradan girdi. Listede yer alan tek Türk şirketi  Ağustos ayında, son dönemdeki en büyük uluslararası yatırımı Türkiye’ye getiren Trendyol oldu. Tech.eu tarafından yapılan açıklamada Trendyol’un Ağustos ayında gerçekleştirdiği yatırım turu ile ilgili detaylara yer verilirken, Trendyol’un aldığı 1.5 milyar dolar yatırımla Türkiye’nin ilk decacornu olduğuna dikkat çekildi. 

Trendyol, Türkiye’deki esnaf ve KOBİ’leri yurtdışındaki müşterilerle buluşturmak için e-ihracat köprüleri kurmayı hedefliyor. Türkiye’nin yüksek üretim potansiyelinin ve Türk markalarının yurtdışında bilinirliğini artıracak, Türkiye’de üretilen ürünleri güçlü bir müşteri deneyimi ile doğrudan yurt dışındaki müşterilere ulaştıracak. Platform üzerinden yürütülen operasyonlar için kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı sağlayan Trendyol’un hedefinde 2023’te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmak da bulunuyor. Sipariş sayısıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki (EMEA) en büyük 5 e-ticaret şirketi arasında yer alan Trendyol, EMEA’da liderlik hedefine odaklanıyor.

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#Trendyol#Teknoloji#Alışveriş

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