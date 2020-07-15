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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 15.07.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Avrupa Birliği'nden Apple'ı mutlu eden karar

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Avrupa Birliği'nden Apple'ı mutlu eden karar
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Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın İrlanda'daki faaliyetleri sonucunda geriye dönük kesilen 13 milyar euro cezadan Avrupa Komisyonu'nun kararıyla kurtuldu.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Apple'ın  AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "AB Genel Mahkemesi, İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etti."  ifadesi kullanıldı.

Mahkeme,  Apple'a İrlanda'da devlet desteğiyle seçici biçimde ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının "yeterince kanıtlanamadığını" ve "hatalı" olduğuna hükmetti.

Karar, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına götürülebiliyor.

Soruşturma 3 yılda tamamlanmıştı

AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.

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