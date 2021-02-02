Avrupa Birliği, Apple'ın vergi borcu konusunda ısrar ediyor

AB Resmi Gazetesinde, AB Komisyonu'nun Apple ile arasındaki davayı temyize götürme gerekçeleri yayımlandı.

Buna göre, AB Komisyonu'nun Apple ile arasındaki davada AB Genel Mahkemesi'nin temmuz ayındaki kararında hukuki hatalar yapıldı.

Ayrıca, Genel Mahkeme, AB Komisyonu'nun para cezası uygulama kararının gerekçelerini yeterince değerlendirmedi ve çelişkili mantık kullandı.

Dava süreci hakkında

AB Komisyonu, dünyanın en değerli şirketlerinden merkezi ABD'de bulunan Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.

Şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar veren AB Komisyonu, Apple'dan 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin tahsilini kararlaştırmıştı.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi Komisyon'un kararına karşı hukuki süreç de başlatmıştı.

Dava, merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek dereceli mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi'nde ele alınmıştı.

AB Genel Mahkemesi, temmuz ayında İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etmişti.

Mahkeme, Apple'a İrlanda'da kamu desteğiyle seçici biçimde ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının yeterince kanıtlanamadığına ve hatalı olduğuna hükmetmişti.

AB Komisyonu da bu kararı hukukilik denetimi için üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacağını açıklamıştı.