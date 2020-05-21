AVM’lerde insan yoğunluğunun kontrolünü teknoloji sağlayacak

Koronavirüsle ilgili yapılan düzenlemeler sonrasında AVM’ler ve süpermarketlerde her 10 metrekareye 1 kişi, mağazalarda her 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde müşteri kabulüne izin veriliyor. Kapalı mekanlar için tavsiye edilen metrekare başına düşen insan yoğunluğunu belirlemek ve kontrol edebilmek, alan büyüdükçe güçleşiyor. Manuel çözümlerde de hata payı maalesef çok yüksek oluyor.

Bu kapsamda teknoloji şirketi Sensormatic'in Yoğunluk Ölçüm Çözümü gerçek zamanlı analiz yeteneği ile bir alandaki kişi sayısının anlık olarak takip edilebilmesini sağlıyor. Mağaza, tesis ya da alan girişlerine konumlandırılan ekrana, içeride kaç kişi olduğu, kaç kişinin girebileceği ve yaklaşık ne kadar süre bekleneceği bilgileri görsel olarak yansıtılıyor.



Sunulan çözüm, AVM’lerin yemek alanlarında, tuvaletlerinde, mağazaların girişlerinde, deneme kabin bölgesinde veya işletmelerin yemekhane, sosyal alan, kantin, servis bekleme, asansör bekleme alanlarında kullanılabiliyor. Tak çalıştır özelliğe sahip çözüm, kapasite sınırı olan alandaki yoğunluğun artması durumunda girişlerin kısıtlanması veya yoğunluğun azaltılması gibi önlemlerin alınmasına olanak tanıyor. Bu sayede işletmeler, sahip oldukları alana göre kapasiteyi daha verimli kullanabiliyor.