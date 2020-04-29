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Teknoloji
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:06,Son Güncelleme:

AVM’ler açılmaya hazırlanıyor: Peki mesafe korunabilecek mi?

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AVM’ler açılmaya hazırlanıyor: Peki mesafe korunabilecek mi?
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Pekçok işletme yakın zaman içinde ofisten çalışmaya, mağazalar, AVM’ler ise açılmaya hazırlanıyor. Peki bir araya gelindiğinde sosyal mesafe korunabilecek mi?

COVID-19 salgınının daha da yayılmasını engellemek için önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemler doğrultusunda insanların kalabalık olarak durabileceği alanlarda kişilerin arasında en az bir metre mesafe bırakılması isteniyor.

Sosyal Mesafe Koruma Çözümü ile de kişiler arasındaki mesafe çok yakın ise uyarı veriyor, böylece sağlıklı sosyal ve çalışma ortamları sağlamak için tedbir alınmış oluyor. Çözüm insanların toplu olarak durdukları kurumsal işletmelerin sigara içme alanları, acil toplanma alanları, servis bekleme noktaları ve yemekhanelerinde, mağaza, market gibi yerlerde kullanılabiliyor.

Sosyal Mesafe Koruma için iki farklı çözüm bulunuyor. Sensörler ve kameralar ile sunulan, 3 sensör ile yaklaşık 80 metrekarelik bir alan kapsanabildiği çözüm, yüksek doğruluk ile çalışıyor.

Bir diğeri ise akıllı telefonlar üzerinde kolayca kurduğumuz uygulama ile çalışan sosyal mesafe koruma çözümümüz. Uygulama kurulu telefonlar bluetooth üzerinden 2m mesafeden az 2 dakikadan daha uzun süre bir arada bulunan kişileri algılayarak sesli uyarı ve takip imkanı sağlıyor.

Sağlık tedbirleri almak adına teknoloji kullanımının büyük önem taşıdığının altını çizen Sensormatic Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu ‘İnsan sosyal bir varlık. Ancak içinden geçtiğimiz dönemde sosyal mesafeyi korumak ve koruduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Teknoloji olmadan sosyal mesafeyi kontrol etmek maalesef mümkün değil. Sosyal mesafe koruma çözümleri sayesinde insanların bir arada bulunduğu ortamlarda aralarında bıraktığı mesafeyi ölçmek, ve uyarı vermek mümkün’ diyor.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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