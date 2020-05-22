AVM ve restoranlardaki doluluğu sensörler takip edecek

Toplam vaka sayısının 5 milyonu aştığı COVID-19 salgınında dünyanın büyük bölümünde yeni bir evreye geçiliyor. Salgınının kontrol altına alındığı ve bulaşıcılığının azaldığı ülkelerde normalleşme sinyalleri verilirken salgının tekrar yayılımını önlemek için maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerekiyor.Sosyal mesafenin fabrika, okul, hastane, AVM, kafe ve restoran gibi alanlarda düzenli olarak nasıl ölçüleceği zihinlerde soru işareti oluştururken çözüm yine teknoloji şirketlerinden geldi.



Sensör temelli teknolojiler geliştiren şirketler, masa doluluk oranı sensöründen vücut ısısı sensörüne, ortamın hava kalitesini ölçen sensörlerden kapalı alanda kaç kişinin bulunduğunu ölçen sensörlere, sosyal mesafe bilekliğinden akıllı mesafe alarm sensörü gibi teknolojik ürünleri bulunuyor.



Sosyal mesafeye uymayanlar için alarmlar devrede



Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme döneminde uyulması gereken en önemli kural olarak belirtilen sosyal mesafe, toplum sağlığı ve virüsün tekrar yayılımını engellemek için hayati bir öneme sahip.



Özellikle zaman zaman sosyal mesafenin kaybolduğu market ve pazar yerlerinde, geliştirilen sensörler kişiler arası uzaklığı gerçek zamanlı ölçerek ihlal edildiği durumlarda sesli ve ışıklı alarmları devreye sokuyor. Aynı zamanda sosyal mesafe bilekliğiyle de kişinin kapalı alanı paylaştığı diğer kişilerle sosyal mesafeye uyulmaması durumunda uyarılar yapılıyor.



Kafe ve restoranlarda doluluk sensörleri iş başında



Kapalı alanlarda sosyal mesafenin yanı sıra doluluk oranı da dikkat edilmesi gereken diğer husus. Bu noktada geliştirilen sensörlerle kapalı alanlardaki aktif kişi sayısı ölçülerek yeni girişler önlenecek. Kafe ve restoran gibi alanlarda ise masalardaki doluluk oranı ve sosyal mesafe takip edilerek gerekli uyarıların yapılması sağlanıyor. Geliştirilen sensör teknolojisinde günde yüzlerce müşteriyle temas eden çalışanlar da unutulmadı. Akıllı mesafe alarm sensörü ile çalışanlar ile müşteriler arasındaki mesafe düzenli olarak denetlenerek ihlal edilmesi durumunda uyarı verilebilecek.



Evde karantina, IoT teknolojisiyle denetim altında



COVID-19 hastalarının büyük bir bölümü hastalığın hafif seyri nedeniyle evde tedavi altına alınıyor. Sensörler ile karantina kurallarına uyulup uyulmadığı uzaktan takip edilebiliyor. Tedavi gören hastaların yanı sıra risk gurubundaki kişiler için de tercih edilen sensörler; küçük boyutlu, su geçirmeyen ve uzun ömürlü bir pile sahipken çıkarılamayan bir kayışı bulunuyor. Kesilip atılması durumunda ise yetkililere uyarı veriyor.



Sağlık çalışanları, yalnız yaşayanlar, bakım evi konukları ve toplu taşıma araçlarında çalışan şöförler gibi risk altındaki diğer kesimler için geliştirilen vücut ısısı sensörü ise yeni tip koronavirüsün en yaygın belirtisi olan vücut ateşin, belli aralıklarla ölçerek kişiyi bilgilendiriyor.