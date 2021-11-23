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Avax coin nedir? Avalanche coin hakkında bilgiler

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Avax coin nedir Avalanche coin hakkında bilgiler

AVAX Coin, kripto para borsalarında gösterdiği artış dolayısıyla dikkatleri üzerine çeken projelerden birisi oldu. Avalanche olarak da bilinen AVAX Coin, kripto para seçeneklerinden birisidir. AVAX Coin bünyesinde validatörler birincil ağın bir üyesi olmak zorundadır; diğer tüm alt ağlar, doğrulayıcıya bağlı olarak isteğe bağlıdır. İşte, AVAX coin hakkında merak edilenler

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Avalanche özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir olarak tasarlanan kripto para seçenekleri arasında yer alıyor. Avalanche'daki her şey bir alt ağdır ve her zincir bir alt ağın parçasıdır. Validatörler birincil ağın bir üyesi olmak zorundadır; diğer tüm alt ağlar, doğrulayıcıya bağlı olarak isteğe bağlıdır. Birincil Ağ üç blockchain içerir:

Platform Zinciri (P)
P-Chain Avalanche meta veri zinciri ve koordinatörleri koordine, aktif alt ağları izler ve yeni alt ağları oluşturulmasına olanak sağlar.

Platform Zinciri, Avalanche tarafından desteklenen Snowman konsensüs protokolünü uygular.

Takas Zinciri (X)
X-Chain, Avalanche'daki varsayılan varlık zinciridir ve yeni varlıkların oluşturulmasını, varlıklar arasında değiş tokuş yapılmasını ve çapraz alt ağ aktarımlarına olanak sağlar.

Değişim Zinciri Avalanche konsensüs protokolünü uygular.

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Sözleşme Zinciri (C)
Sözleşme Zinciri Avalanche varsayılan akıllı sözleşme zinciri ve herhangi bir Ethereum uyumlu akıllı sözleşmeler oluşturulmasını sağlar.

Sözleşme Zinciri, Avalanche tarafından desteklenen Snowman konsensüs protokolünü uygular.

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