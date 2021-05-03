Autotune Nedir Ve Nasıl Yapılır? Autotune Kullanımı Hakkında Bilgi

Günümüzde sanatçılar tarafından yaygın bir şekilde kullanımı söz konusu olan Auto-Tune ses düzenleyicisi önemli bir merak konusunu oluşturmaktadır.

Autotune Nedir ve Nasıl Yapılır?

Auto-Tune, Antares Audio Technologies tarafından hazırlanmış olan tescilli bir ses işleyicisidir. Vokal ve enstrümantal nitelikteki performansların akortlarını düzeltmek gayesiyle phase vocoder kullanımı söz konusu olmaktadır. Bu noktada pek çok sanatçının daha mükemmel şekilde ayarlanmış kayıtlar yapmalarına imkan sağlamaktadır. Bazı ayarlar kullanılarak insan sesini bozucu bir etki yaratmak gayesiyle de kullanımı söz konusu olabilmektedir.

Auto-Tune, ilk zamanlarda Exxon için çalışan bir mühendis konumunda bulunmakta olan Andy Hildebrand tarafından hazırlanmıştır. Hildebrand, sismik verileri yorumlama hedefli olan yöntemler geliştirmiştir. Fakat daha sonra bu önemli teknolojinin tespit etmek, analiz etmek ve akordu değiştirmek gayesiyle kullanılabileceğini fark etmiştir.

FL Studio özellikle de trap müzik, rap, EDM ve çeşitli elektronik alt yapıyı barındıran müzik üreticilerinin kullanmaktan hoşnut olduğu bir programdır. Auto- Tune yapmak, FL Studio üzerinde son derece kolay olmaktadır.

Bunun için kullanıcının yapmanız gerekli olan tek şey; Auto-Tune efekti vermek istediğiniz sesi göndermiş olduğunuz kanalda bir Pitcher plug-in’i açmak olacaktır.

Auto-Tune yalnızca FL Studio üzerinde kullanılan bir sistem değildir. Kullanılmak istenilen her müzik kayıt programının kendisine has olan farklı isimlerde plug-in’lerle bu efekti verme olanağını tanıması söz konusudur. Auto-Tune resmen sektör standardı haline gelmiş durumda olan bir efekt olduğundan dolayı ulaşması ve yapması son derece kolay olmaktadır.

Autotune Kullanımı Hakkında Bilgi

Auto-Tune müzik prodüksiyonunda vokal işleme sürecinde kullanımı söz konusu durumda olan tekniklerden bir tanesidir. Eğer bir vokalist şarkıyı doğru bir tondan söylememiş ise yahut söyleyememiş ise bu efekt vasıtasıyla sese makyaj yapılarak istenen şekilde çıkması sağlanır.

Doğal olan bir sese bir yazılım aracılığıyla müdahale edilmesinden dolayı zaman zaman robotik bir sesmiş gibi de de elde edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Son zamanlarda özellikle de trap müzikte oldukça fazla kullanıldığını ve müzikseverlerin de bu efekte ayrı bir ilgi duyduğu görülmektedir. Bundan dolayı Auto-Tune ile elde edilen ses efektinin olduğu şarkılar özellikle talep edilmektedir.

Auto-Tune, tescilli bir ses işleyicisi olma özelliği barındırmaktadır. Müzik sektöründe oldukça önemli bir yeri olan ses işleyicisi, günümüzde vokal ve enstrümantal performansların akortlarının istenilen biçimde düzeltilmesi amacıyla kullanmaktadır.

Auto-Tune, ortaya çıkan yanlışlıkları ve hataları gidermek maksatlı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sayede pek çok ses sanatçısının daha kusursuz nitelikte ayarlanmış kayıtlar yapmalarına imkan vermektedir. "Autotune" terimi diğer firmalar tarafından geliştirilen akort düzeltme teknolojilerini ifade etmek gayesiyle kullanılmaktadır.

Mevcut durumdaki bazı ayarlar vasıtasıyla insan sesini bozucu bir etki yaratmak gayesiyle de kullanılabilir bir özellik sunmaktadır. Auto-Tune tekniği bir eklenti olarak elde edilebilir bir özellik barındırmaktadır.

Son dönemlerde Auto-Tune, profesyonel kayıt işlemlerinin yürütüldüğü stüdyolarda standart bir ekipman olarak kullanımı söz konusu olan bir teknik olarak varlık göstermektedir. Auto-Tune ilk dönemlerde Exxon için çalışmakta olan bir mühendis olarak faaliyet yürüten Andy Hildebrand tarafından hazırlanmıştır.

Sonraki süreçte Hildebrand, sismik verileri yorumlama amaçlı olan yöntemler geliştirmiştir. Fakat daha sonra ortaya çıkarılmış olan bu teknolojinin tespit yapmak, analiz etmek ve akordu değiştirmek amaçlı olarak bir kullanım olanağı sağlayacağını fark etmesiyle ses kayıt stüdyolarında kendisine yer bulmayı başarmıştır.