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Audio coin nedir?

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Audio coin nedir

AUDİO coin olarak bilinen Audius, dinleyiciler ve içerik oluşturucular arasındaki doğrudan işlemleri kolaylaştıran, herkese herhangi bir ses içeriğini dağıtma, para kazanma ve yayınlama özgürlüğü veren, merkezi olmayan bir müzik paylaşım ve akış protokolüdür.

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AUDIO, ağın yerel yardımcı programı belirtecidir ve aşağıdakiler için kullanılır:

Kullanıcıların daha yüksek bir hayran keşfi olasılığı ve ağ ücretlerinden pay almaları için keşif veya içerik düğümlerini çalıştırmak için stake etme ;

Sanatçı jetonları ve rozetleri gibi özel özelliklerin ve hizmetlerin kilidini açmak ve başarılarına ortak olmak isteyen hayranlardan oylama gücü almak için bahis yapmak ;

Protokolün gelecekteki yinelemelerini şekillendirmek için protokol yönetişimi oylamasına katılmak.

Protokol, birlikte çalışan aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur:

İçerik düğümleri : İçeriği barındırmak ve sanatçılar adına içeriğe erişim izni vermek için kullanıcı tarafından işletilen bir düğüm ağı;

İçerik defteri : Audius protokolü içinde erişilebilen tüm veriler için içerik düğümleri tarafından barındırılan içeriğe referansları sabitleyen tek bir doğruluk kaynağı;

Keşif düğümleri : Audius içerik defterini indeksleyen ve meta verileri almak için kolayca sorgulanabilir bir arayüz sağlayan, kullanıcı tarafından işletilen bir düğüm ağı;

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Audius, ana ağını Ekim 2020'de 1 milyar AUDIO token'ı basılmıştı.

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