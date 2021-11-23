Audio coin nedir?

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AUDIO, ağın yerel yardımcı programı belirtecidir ve aşağıdakiler için kullanılır:

Kullanıcıların daha yüksek bir hayran keşfi olasılığı ve ağ ücretlerinden pay almaları için keşif veya içerik düğümlerini çalıştırmak için stake etme ;

Sanatçı jetonları ve rozetleri gibi özel özelliklerin ve hizmetlerin kilidini açmak ve başarılarına ortak olmak isteyen hayranlardan oylama gücü almak için bahis yapmak ;

Protokolün gelecekteki yinelemelerini şekillendirmek için protokol yönetişimi oylamasına katılmak.

Protokol, birlikte çalışan aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur:

İçerik düğümleri : İçeriği barındırmak ve sanatçılar adına içeriğe erişim izni vermek için kullanıcı tarafından işletilen bir düğüm ağı;

İçerik defteri : Audius protokolü içinde erişilebilen tüm veriler için içerik düğümleri tarafından barındırılan içeriğe referansları sabitleyen tek bir doğruluk kaynağı;

Keşif düğümleri : Audius içerik defterini indeksleyen ve meta verileri almak için kolayca sorgulanabilir bir arayüz sağlayan, kullanıcı tarafından işletilen bir düğüm ağı;

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Audius, ana ağını Ekim 2020'de 1 milyar AUDIO token'ı basılmıştı.