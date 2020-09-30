Atmaca füzesi en zorlu koşulları başarıyla geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayisindeki gelişmeler ve şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Yeni bir müjdemiz var" diyerek Atmaca füzesine ilişkin yeni gelişmeleri paylaşan Demir, "Dün Atmaca'nın son yakın testlerinden biri daha yapıldı. Testi çok başarılı geçti. Bu, Atmaca'nın sondan bir önceki testi, bir testi daha kaldı. Sona geldik demektir. Seri üretim faaliyetlerine bir yandan başlamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Demir, bir ürünün kalifiye olması ve olgunlaşmasının birkaç testle sağlanamadığına işaret ederek geliştirilen sistemlerde 50'ye yakın test yapılanların bulunduğunu dile getirdi.

"Gücümüze güç katacak"

Demir, "Atmaca son günlerdeki Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz konuları gündeme geldiğinde denizdeki gücümüze güç katacak. Atmaca'nın yanı sıra oradan türetilmiş kara-kara seyir füzeleri, havadan karaya seyir füzeleri var, bunun başka versiyonları çalışılıyor. Sadece deniz üstü değil, denizaltı torpido sistemlerine de ROKETSAN bünyesinde çalışıldığını belirtmek isterim." dedi.

İsmail Demir, son olarak mühimmatlı, harp başlıklı bir test yapılacağını kaydetti.

Atmaca'nın dünyadaki muadillerinden daha iyi olduğunu vurgulayan Demir, bileşenleriyle dışarıdan tamamen bağımsız bir füzenin güvenlik güçlerine kazandırılacağını belirtti.

Yerli motor gelecek yıl kullanımda

Demir, motor testlerinin bittiğini ve başarıyla kalifiye olduğuna dikkati çekerek "Motor konusunda seri üretimle ilgili çalışmalara başlıyoruz." diye konuştu.

Seyir füzesi motorunun ilk uçuş tarihiyle ilgili sorulara Demir, "Seri üretim başlıyor, elimizde yabancı motorlar hali hazırda var, o motorları kullanacağız. Önümüzdeki yıl yerli seyir füzesi motorlarının sistemler üzerinde kullanıldığını göreceğiz." yanıtını verdi.

Atmaca için en zorlu senaryo

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de Atmaca'ya ilişkin son teste ilişkin bilgiler verdi.

Atmaca'nın en zorlu koşullarda test edilmesini içeren bir senaryo oluşturduklarını ifade eden İkinci, şunları kaydetti:

"Tamamen GPS bağımsız, sadece kendi ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefini çok ciddi bir mesafeden net olarak bulabildi ve vurabildi. Bu, elektronik harbin çok yoğun olduğu ortamlarda da Atmaca üzerindeki çok kısıtlı bir navigasyon kabiliyetiyle hedefi net olarak vurabildiğinin göstergesi oldu. Elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da Atmaca en zorlu senaryolara bu şekilde hazırlanıyor.

Atmaca denize çok yakın mesafeden gittiği için radarlara yakalanmıyor. Atmaca'nın çok ciddi bir vuruş kabiliyeti olacağını değerlendiriyoruz. Farklı atak modları da bulunuyor."



