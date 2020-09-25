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İHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 08:16 | Son Güncelleme:

Atak helikopterleri Teknofest'te boy gösterdi, kimse gözünü ayıramadı

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Atak helikopterleri Teknofest'te boy gösterdi, kimse gözünü ayıramadı
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İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Gaziantep’te gösteri uçuşu yapan Atak helikopterleri, dosta güven verdi düşmana korku saldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen ve bu yıl ilk kez Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST'e atak helikopterleri damgasını vurdu.

Türk Yıldızları ve Solo Türk ile organize bir şekilde havada gösteri yapan Atak helikopterler, kimi zaman ise uzun süre de havada askıda kalarak tören alanındakileri selamladı. İzleyenlerin göğsünü kabartan atak helikopterler, yaptıkları gösteri ile dosta güven verdi, düşmana ise korku saldı.

VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor Dünya aylardır zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle de pandemi nedeniyle şirketler, dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olmaya çalışırken, bu kapsamda kurumsal yazılımın öncü ve yenilikçi şirketi VMware, işletmelerin yanında yer alıyor ve pek çok çözümüyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu kapsamda WMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediceler ile pandemi sürecinde şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan WMworld 2020 zirvesinin detaylarını konuştuk.(Sponsorlu İçerik)
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