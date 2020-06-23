ASUS'un yeni oyuncu monitörü Strix XG17AHP tanıtıldı

Dahili 7800 mAh pil, en yüksek kare hızında 3,5 saate kadar batarya ömrü sunuyor. Ayrıca, hızlı şarj teknolojisi sayesinde bir saatlik şarj sonrasında 240 Hz’de iki saate kadar oyun oynayabilmek mümkün. USB Type‑C (USB‑C) ve micro-HDMI bağlantı noktaları akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlara, oyun konsollarına, kameralara ve çeşitli çevre birimlerine bağlantı imkanı sunuyor. Strix XG17AHP, 1 cm inceliğinde profile ve 1060 gram ağırlığa sahip. Ürün beraberinde ROG Tripod, akıllı kılıf ve ROG taşıma çantasıyla geliyor.

VESA Adaptive-Sync teknolojisi de ekranın yenileme hızını GPU’nun 48 Hz ile 240 Hz arasında değişen çıkış hızıyla otomatik olarak senkronize ediyor. Adaptive Sync özelliği görüntüde yırtılma olmasını engelleyerek, kare hızları panelin yenileme hızının altına düşse de ekrandaki içeriğin akıcı olmasını sağlıyor.



Hızlı şarj teknolojisi sayesinde de bir saatlik şarj ile 240 Hz’de iki saate kadar oyun oynanabiliyor. USB-C girişlerinden biri güç girişi için kullanılıyor. Bu sayede monitörü dizüstü bilgisayara, prize veya taşınabilir pile bağlıyken bile şarj etmek mümkün. Diğer USB-C bağlantı noktası ise DisplayPort girişi için kullanılıyor. Micro-HDMI 2.0 bağlantı noktası da oyun konsolları ve diğer cihazlar için ses ve görüntü sinyallerini taşıyor. 1 watt gücündeki iki adet entegre hoparlör kulaklık kullanmayı tercih etmeyen kullanıcılar için ses sunuyor.

Strix XG17AHP; ROG Tripod, akıllı kılıf ve ROG taşıma çantasıyla geliyor. Akıllı kılıfa sahip bir Strix XG17AHPE modeli de bulunuyor. Strix XG17AHPE modeli ROG Tripod ile geleneksel bir monitör hissi veriyor. Hızla çıkarılabilen kullanışlı mekanizma ise Strix XG17AHP’ye kolayca oturuyor. Yükseklik ayarı sayesinde ekranı dizüstü bilgisayarın üzerine kadar kaldırmak mümkün oluyor. Kullanıcılar ayrıca daha rahat bir izleme deneyimi için ekranın açısını da değiştirebiliyor. ROG Tripod katlanarak her tür dizüstü bilgisayar çantasına sığabiliyor.



