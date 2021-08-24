Asus'tan yeni dizüstü bilgisayar: Chromebook Flip C214

Chromebook Flip C214, 360° dönebilen ve katlanabilen özelliği ile hem tablet hem de dizüstü bilgisayar ihtiyacını karşılayabiliyor. Çok yönlü ve dokunmatik ekranın yanı sıra dahili bir ekran kalemine ve dikey modda kullanılabilen ikinci bir kameraya sahip olan cihaz, eğitim dünyasına hitap ediyor.

Tüm kenarları kauçuk tampon ile korunan Chromebook Flip C214, darbelerden, çarpmalardan veya düşmelerden zarar görmeyecek şekilde tasarlandı. Sağlamlığını klavyesinde de gösteren cihaz, 66cc’ye kadar sıvı dökülmesine karşı da dirençli. 1.20 m mesafeden düşme testini de geçen Flip C214, sağlam bir destek sağlayan kauçuk emniyet tutacağıyla taşımayı kolaylaştırıyor ve düşme riskini azaltıyor. Kapağı, 3D dokulu sert bir mikro çukurlu yüzeyle kaplı cihaz, çizik veya parmak izi oluşumunu engelliyor.

Sabit web kamerasının yanı sıra, dışarıya dönük özel bir kameraya da sahip olan cihazda, tablet modunda da fotoğraf ve video çekmek mümkün. Çok yönlü kullanımı, öğrencilere not alma, okuma ve çizim yapma imkanı veriyor.



Flip C214, kullandığı Chromebook'un işletim sistemi Chrome OS sayesinde kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır. Kişisel Google hesabıyla oturum açarak saniyeler içinde binlerce uygulama, akıllı verimlilik araçları ve dosyalara erişim sağlanabiliyor.

Tek bir şarjla 12 saate kadar kullanılabilen Chromebook Flip C214’de, çift bantlı Wİ-Fİ 5 ve Bluetooth 5.0’a ek olarak iki adet çok yönlü USB Type-C bağlantı noktası, USB 3.1 Tip-A bağlantı noktası ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Cihaz, klavye, pil, termal modül, anakart gibi önemli bileşenlerin basit araçlar kullanılarak dakikalar içinde değiştirilmesini sağlayan modüler bir yapıya sahip. Olası tüm problemlerde kolay ve hızlı bir şekilde yenilenen cihaz, dakikalar içinde tekrar kullanıma hazır hale geliyor.