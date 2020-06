ASUS'tan yapay zeka destekli gürültü engelleyici mikrofon

Yonga seti tabanlı makine öğreniminden yararlanan bu yeni teknoloji, diğer insanların seslerini ve rüzgar veya trafik gibi ortam gürültülerini filtreleyip engelliyor. Bu yeni teknoloji ASUS Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleyici Mikrofon Adaptörü ve en yeni ROG kulaklıklarla birlikte sunuluyor.



ASUS Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleyici Mikrofon Adaptörü

ASUS Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleyici Mikrofon Adaptörü, bu teknolojiyi sunan ilk USB-C - 3,5 mm adaptörü olma özelliğine sahip. 3,5 mm giriş standardı üzerinden tüm kulaklıklara bağlanabilen bu adaptör, kullanıcılara daha net sesli iletişim olanağı sunuyor. Dahili yonga seti tüm ses işlemlerini üstlendiğinden, adaptör bağlı olduğu mobil cihazın, masaüstü veya dizüstü bilgisayarın performansını etkilemiyor. Yalnızca 8 gram ağırlığındaki Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleyici Mikrofon Adaptörü, ASUS’a özgü Hyper-Grounding teknolojisiyle elektromanyetik paraziti önleyerek gürültüyü ortadan kaldırıyor. Ürün bazı bölgelerde USB Type-C - Type-A adaptörüyle de sunulacak.

ROG Strix Go

Yeni ROG Strix Go USB-C oyuncu kulaklığı, Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleyici Mikrofon özelliğiyle seslerin net iletilmesini sağlıyor. Bu hafif ve katlanabilir oyuncu kulaklığı akıllı cihazlarla, PC’lerle, Mac’lerle ve Nintendo Switch (el modunda) ile Sony PlayStation 4 gibi oyun konsollarıyla uyumlu.

ROG Strix Go 2.4

USB‑C aygıtıyla düşük gecikmeli 2,4 GHz kablosuz bağlantı sunan ROG Strix Go 2.4; akıllı cihazlar, PC’ler, Mac’ler ve oyun konsollarıyla uyumlu. Birlikte gelen 3,5 mm bağlantısı da Microsoft Xbox One ve diğer cihazlarla kullanım imkanı veriyor. Ayrıca, Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleyici Mikrofon teknolojisi her yerde net sesli iletişim olanağı sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca 15 dakika şarj ile üç saate kadar kullanım olanağı sunan kulaklık, tam şarjda 25 saate kadar kullanılabiliyor.



ROG Theta 7.1

Üst seviye 7.1 kanal çevresel ses özellikli bir oyuncu kulaklığı olan ROG Theta 7.1, sahip olduğu sekiz ayrı ASUS Essence sürücüsü ve güçlü sanal baslarla kaliteli sesler sunarken bu seslerin konumunu da hassas bir şekilde iletiyor. Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleyici Mikrofon ise oyunlarda kristal netliğinde iletişim olanağı veriyor. Ev sineması sınıfı özel ROG 7.1 DAC ve dört adet yüksek çözünürlüklü ESS SABRE 9601 kulaklık sürücüsü ise kayıpsız seslerle oyunlara hayat veriyor. USB-C bağlantısı sayesinde oyuncular PC’lerinde, konsollarında ve mobil cihazlarında 7.1 çevresel ses deneyimine kavuşuyor.