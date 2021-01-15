Asus yeni ürünlerini görücüye çıkardı

Flow X13, 8 çekirdekli AMD Ryzen 9 5980HS CPU ve özel GeForce GTX 1650 GPU'yu 13 inçlik bir gövdede sunuyor. 360° derece dönen menteşesi, dizüstü bilgisayar modundan hızla oyun, çizim ve sunum pozisyonlarına çevirerek, dokunmatik ekran görüntülemeyi ve etkileşimi artırıyor. İki 16:10 ekran opsiyonu, ya 120 Hz yenileme hızı veya Ultra HD 4k yüksek çözünürlük sağlıyor.

Flow X13, 15.8mm inceliğinde ve 1.3kg (2.9lb) ağırlığında. Hafif bir 100W USB Tip-C adaptör tam güçte çalışıyor ve pili 10 saate kadar video oynatabiliyor.

ROG XG Mobil, diğer harici grafik alternatiflerinin boyut olarak küçük bir örneği. Thunderbolt 4'ten daha hızlı bir PCIe 3.0 x8 ara yüzü üzerinden doğrudan CPU’ya bağlanan bir GeForce RTX 3080 GPU’yu içeriyor. Entegre 280 W AC adaptör hem XG Mobile hem de Flow X13'e güç sağlarken kullanıcıların ek bir güç kaynağı taşıma ihtiyacını olmuyor.

ROG XG Mobil

ROG, 2007 yılında ilk eGPU yuvası olan XG Station'ı piyasaya sürmüştü. Yeni ROG XG Mobil, aero-dinamik bir tasarımı sunuyor. 1 kg (2,2 lb) ağırlığında ve 155 mm (D) x 208 mm (G) x 29 mm (Y) ölçülerinde olan XG Mobile, ROG Boost ile 150W'de 1810MHz'e kadar saat hızına sahip bir GeForce RTX 3080 GPU'ya barındırıyor; ancak normal eGPU boyutunun %6'sı kadar alan kaplıyor.

XG Mobil, özel bir PCIe 3.0 x8 arayüz ile doğrudan CPU'ya bağlanıyor. Arayüz, 63 Gb/sn bant genişliğini yalnızca grafiklere tahsis ediyor.



USB bağlantısı, dört USB A 3.2 Tipi Gen 1 portuna, tam boyutlu bir SD kart yuvasına ve bir Gigabit Ethernet portuna sahip olan XG Mobil’in çok portlu göbeğini çalıştırıyor. Ekran Portu 1.4 ve HDMI 2.0a ekran çıkışı doğrudan harici GPU’ya bağlanıyor.

Ürün, 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı AMD Ryzen 9 5980HS CPU'dan güç alıyor. Ryzen 5000 Serisi mobil işlemciler, 20 MB’a kadar büyük bir mikroçiple tümleşik önbellekle desteklenen yeni Zen 3 mimarisi özelliğine sahip. HS tanımı, ultra ince kasa için ayarlanmış 35 W gücüne sahip olan mikroçipleri gösteriyor, ancak termal ve güç boşluk payına izin verildiğinde, 54 W'a kadar ölçeklendirme yeteneğine sahip.

32 GB'a kadar olan bellek, çoklu görev sağlar. Flow X13, %50 daha az güç tüketen ve normal DDR4 bellekten daha az ısı üreten LPDDR4X-4266 RAM’i kullanıyor. LPDDR4X bellek, aynı zamanda güçlü bir CPU ve GPU için daha fazla yer bırakan daha küçük çipler ve basitleştirilmiş izler sayesinde ana kart üzerinde % 46 daha az bir yüzey alanı kaplıyor.

Ürün, ROG Boost ile Turbo modunda 35W'da 1255MHz'e kadar saat hızlarına ulaşabilen bir GeForce GTX 1650 GPU’yu içeriyor.



ROG Strix SCAR serisi tanıtıldı

Strix SCAR 17 modelinde de yüksek tazeleme hızlarını destekleyen bir panel kullanıyor. Full HD çözünürlüğü, 360 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikme süresini birarada bulunduran 17,3 inç IPS bir panelle; en hızlı dizüstü bilgisayar ekranlarından biri olarak öne çıkıyor. Turnuvalar için yaygın olan 240 Hz standardıyla karşılaştırıldığında; 360Hz yenileme hızı, tazeleme gecikmesini %33 oranında azaltıyor.



Daha küçük ölçülere sahip olan Strix SCAR 15 ise, 300 Hz yenileme hızı ve 3ms gecikme süresine sahip 15.6 inçlik bir ekrana sahip. Akıcılığı daha detaylı olarak görmek isteyen oyuncular için SCAR 15 ve 17, 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikme süresine sahip WQHD panele sahip. Bu ekranlar üzerindeki yüksek 2560×1440 (2K) çözünürlük, sinematik DCI-P3 renk gamı ile görüntü kalitesini de desteklemekte. Ayrıca Adaptive-Sync teknolojisi, tüm STRIX serisinde standart olarak sunuluyor. Bilmeyenler için özetlemek gerekirse; Adaptive-Sync, ekran yırtılmasını önlemek. tutukluğu en aza indirmek ve gecikmeleri azaltmak için ekranın yenileme hızını GPU’nun hızı ile senkronize ediyor.

E-sporlarda rekabet çok yüksek seviyede olduğu için; herhangi bir gecikme, büyük handikaplara neden olabiliyor. Bu nedenle 2021 Strix SCAR serilerindeki yeni optik mekanik geçişler, hassas bir kızılötesi lazer ışını kullanarak; geri zıplama gecikmesini ortadan kaldırıp tepki süresini 0,2 milisaniyeye düşürebiliyor. Optik mekanizma, aynı zamanda tuşun ömrünü 100 milyon basışa kadar uzatarak; alternatiflerine karşı da daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayabiliyor.

Uyumlu 100W adaptörler ve taşınabilir güç kaynağı ile USB Type-C üzerinden şarj edilebiliyor. Tip-C şarj desteği, kullanıcılara daha fazla esneklik sağlarken; bu yılki Strix serileri için de önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.