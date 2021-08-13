Asus Zephyrus M16 GU603 tanıtıldı

ROG (Republic of Gamers) serisinin en yeni üyelerinden ROG Zephyrus M16; dünyanın ilk, dört tarafı da ultra ince çerçevelerle kaplı, yüzde 94’lük bir ekran-gövde oranına sahip oyun bilgisayarı olarak kabul ediliyor. Zephyrus M16; 16 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ekranı, yüksek yenileme hızı, çok kısa tepki süresi, Adaptive Sync, Pantone sertifikası ve Dolby Vision gibi özellikleriyle geliyor.

16 inç'lik ekranı ve 1.9 kg’lık ağırlığa sahip olan Zephyrus M16, aynı zamanda ergolift ekran menteşesi sayesinde 180 derece katlanabiliyor. Altı Dolby Atmos hoparlörü ve 3D mikrofon dizisi stüdyo kalitesinde ses deneyimine imkan sunarken, AI gürültü engelleme teknolojisi, gürültülü ortamlarda net iletişimi mümkün kılıyor.









Zephyrus M16, NVIDIA GeForce RTX 3070 ekran kartı ve sıvı metal soğutma içeren 11. Nesil Intel Core i9-11900H işlemci barındırıyor. Aynı zamanda Zephyrus M16, 10 saate kadar video oynatmaya imkan sunan 90 Wh pil gücüne sahip. Thunderbolt 4 portundan da kolaylıkla şarj edilebilen M16, 48 GB'a kadar DDR4-3200 RAM ve 2 TB'a kadar ultra hızlı PCIe Gen 4 depolamasıyla çoklu görevlerin üstesinden geliyor.

165 Hz yenileme hızı, 3ms tepki süresi ve 16:10 en boy oranına sahip yüksek çözünürlüklü ekranı, Pantone onaylı %100 DCI-P3 aralığındaki profesyonel düzeyde renk doğruluğu özellikleriyle grafik tasarımcı, fotoğrafçı veya başka yaratıcı alanlarda faaliyet gösteren kullanıcıların da ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor.

Zephyrus M16, biri Thunderbolt 4'ü destekleyen iki USB-C bağlantı noktası sunuyor. Diğer bağlantı seçenekleri arasında; MicroSD (312MB/s), Kensington Lock Power, HDMI 2.0b, RJ45 ve 3.5mm Audio Jack bulunuyor.