Asus Zenbook Pro Duo OLED UX582 tanıtıldı

Asus, çift ekranlı modelleri Zenbook Duo serisinin yeni modeli ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582’yi kullanıcılarıyla buluşturdu. ScreenPad Plus adını verdiği ve 4K çözünürlükteki ikinci bir ekranı bulunan model, gücünü Intel’in 10. nesil Core i9 sekiz çekirdekli işlemcisinden alıyor. UX582, yüksek çözünürlüklü video işleme veya düzenleme gibi görevleri yerine getirirken Nvidia GeForce RTX 3070 ekran kartıyla destekleniyor.

Ürün, Screenpad teknolojisinin gelişmiş versiyonu olan ScreenPad Plus ikinci 4K ekranı ile dikkat çekiyor. Ekran, sRGB ve DCI:P3 renk aralıklarının tamamını karşılıyor. 15.6 inçlik standart dizüstü bilgisayarda 14” boyutunda ikinci bir ekran daha bulunuyor. UX582, her iki ekranda da 4K (Ultra HD) kalitesinde görüntü ve multitouch dokunmatik panel sunuyor. Daha rahat görüntüleme için ana ekran ile ScreenPad Plus arasında 144,5° 'lik bir açı oluşturan cihaz, otomatik olarak 9,5° eğilen ikinci dokunmatik ekran ScreenPad Plus ile dikkat çekiyor.

ScreenPad Plus 4K ikinci dokunmatik ekran, bir dizi yerleşik uygulama ile geliyor. Ana ekran, dahili ScreenPad Plus uygulamalarıyla uyumlu halde kullanışlı araçlar ile entegrasyon içinde çalışıyor. Kontrol paneli, iş akışını özelleştirmeye yardımcı oluyor ve karmaşık klavye sekanslarının tek dokunuşla otomasyonuna izin verirken, sezgisel kontrole de olanak sağlıyor. Ana ekran ve ScreenPad Plus arasındaki sezgisel etkileşimler için App Switcher, ViewMax ve Task Swap gibi kullanışlı hızlı kontroller mevcut. Görev Grubu, tek bir dokunuşla görev pencelerini ekranlar arası yer değiştirirken, birden fazla görevi açarak çalışma moduna geçmeyi sağlıyor.

ZenBook Pro Duo UX582’nin yapımında ağırlığını 100 g azaltmaya yardımcı olan magnezyum-alüminyum alaşımı kullanıldı. Her iki dokunmatik ekran da kalem girişini destekliyor ve ScreenPad Plus, yazma veya çizim için uygun bir platform sunuyor. Yüz tanıma sistemiyle kolay oturum açma imkanı sunan Pro Duo UX582, Windows Hello kızılötesi kamerayı (IR) kullanarak karanlıkta bile tek bakışta erişim sağlıyor.