ASUS Zenbook 13 OLED UX325 incelemesi

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OLED ekranlar gün geçtikçe yaygınlaşırken, bu teknolojiyi kullanan cihazlar da daha çok tercih edilmeye başladı. Asus da bu teknolojiye uzun bir süredir yatırım yapan ve avantajlarını kullanıcılarına sunan bir marka. OLED ekranların avantajlarını 7’den 70’e herkese ulaştırmayı amaç edinen şirket, genelde yüksek seviyede cihazlarda gördüğümüz bu teknolojiye, artık giriş ve orta segment cihazlarda da yer vermeye başladı.

Bu görmüş olduğunuz bilgisayar da OLED ekran teknolojisini kullanıyor ve kullanıcı deneyimi pek çok açıdan bir üst seviyeye taşınıyor. Bu cihazın özelliklerine ayrıntılı değinmeden önce OLED ekranlı Asus bilgisayarların ne gibi avantajlar sunduğuna kısaca değinelim:

Öncelikle OLED ekranlar, gerçeğe en yakın renkleri karşımıza getiriyor. Oyun oynarken, film izlerken siyahlar gerçek siyah, renkler de gerçek renkler olunca bilgisayarınızı çok daha keyifli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Asus OLED dizüstü bilgisayarlar, 1.000.000:1 gibi aşırı yüksek kontrast oranına sahip. Ayrıca bu cihazların VESA Display HDR True Black 500 sertifikalı olduğunu da belirtelim.



Asus OLED dizüstü bilgisayarlar en iyi renk aralığını kapsayan görüntü kalitesini kullanıcılarına sunuyor.

OLED ekranlı Asus bilgisayarların bir başka avantajı da 0.2 ms gibi oldukça düşük yanıt süresi sunması. Peki bu ne demek? Bir spor müsabakasını izlerken ya da oyun oynarken bu teknoloji sayesinde ekranda inanılmaz bir hareket netliği görebilirsiniz. Yani bulanık görüntü gibi bir sorunla asla karşılaşmazsınız.

Ekran parlaklık seviyesi bakımından da OLED ekranlar LCD panellere göre önemli avantajlar sağlıyor. LCD ekran panelini kullanan dizüstü bilgisayarlara kıyasla 1.3 kat daha fazla algılanan bir parlaklık OLED ekranlarla mümkün hale gelir. 400 nit OLED dizüstü bilgisayar, aslında 520 nit LCD dizüstü bilgisayar tarafından algılanan parlaklığa sahip olabilir.



Bu teknoloji sadece görsel açıdan müthiş bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda göz sağlığımızı da korumayı ihmal etmiyor. LCD ekranlara kıyasla OLED ekranlar, yüzde 70 oranında daha az mavi ışık yayar. Özellikle de çocuklarımız için zararlı olan bu mavi ışık tehdidinden böylece kurtulmuş oluyorsunuz. Ayrıca, Asus OLED ekranlarda göz sağlığı hassasiyeti teknolojisinin de yer aldığının altını çizelim.

Gördüğünüz gibi, OLED ekranlı bir dizüstü bilgisayar kullanmak her açıdan önemli avantajlar sağlıyor. Üstelik Asus, burada çok önemli bir şey yapıyor ve OLED teknolojisini daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar modellerinde yer veriyor ve daha uygun fiyatlarla bu teknolojiden yararlanma şansımız oluyor.



OLED ekranını anlata anlata bitiremediğimiz Zenbook 13 OLED UX325’in ekran/gövde oranı yüzde 90 seviyesinde. İncecik çerçeveler eşliğinde bu cihazı kullanmaya başladığınızda, diğer bilgisayarların kalın çerçeveleri artık size daha çok itici gelecek ve kullanmak istemeyeceksiniz.

Zenbook 13 OLED UX325’in elbette tek özelliği OLED ekrana sahip olması değil. Şimdi isterseniz biraz da tasarımdan bahsedelim.



Bu cihazı elinize aldığınızda kesinlikle Premium kalitede bir ürün kullandığınız hissini alıyorsunuz. Keskin hatlarıyla birlikte oldukça ince ve hafif bir bilgisayardan söz ediyoruz. Şasi ve kapaklar hem hafif hem de elmas kesimli alüminyum alaşımdan yapılmış. Önceki nesil Zenbook modellerine kıyasla da 3 mm daha ince bir yapıda.



1.07 kg ağırlığında olması ve incecik tasarımıyla her çantaya rahatça sığan bir yapısı var. Şarj adaptörü de minik ve hafif. Bu bilgisayarı kullanıyorsanız ağırlık gibi bir derdiniz kesinlikle olmayacak.

Zenbook 13 OLED UX325’in klavyesi de uçtan uca uzanıyor ve kompakt gövdesindeki tüm alanı kullanıyor. Yani 13.3 inç’lik küçük bir cihaz kullanıyoruz ama klavye uçtan uca olduğundan tuşlar standart büyüklükte ve rahatça kullanabiliyoruz. Tabii bu noktada daha önce inceleme şansı bulduğum ROG Zephyrus G14’te de kullanılan ErgoLift tasarımdan da bahsetmek gerekiyor.



Bu özel menteşe tasarımı ile birlikte cihazın ekranını klavyeden uzaklaştırdıkça klavye yükseliyor ve gördüğünüz gibi alt kısımda bir boşluk oluşuyor. Bu da hava akımı için bir alan yarattığından daha iyi bir soğutma sağlıyor.

Ancak bu tasarımın tek faydası bu değil. Birçok kullanıcı, klavyeyi daha rahatça kullanabilmek için ek bir aparat ihtiyacı hissediyor. Oysa ekran açıldığında klavyeyi yükselten Zenbook 13 OLED UX325’te buna da ihtiyacınız kalmıyor ve saatler boyu rahatça klavyeyi kullanabiliyorsunuz.

Klavyesi ile birlikte bu cihazın beğendiğim bir başka yanı da Asus NumberPad 2.0 olarak isimlendirilen ve sayısal tuş takımını Touchpad’e taşıyan özellik oldu. Kompakt bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız fiziksel sayısal tuş takımını görme şansınız olmuyor. Ancak Asus mühendisleri, bu noktada kullanıcılara yepyeni bir çözüm sunmuş. Touchpad üzerine konumlandırılan LED aydınlatmalı sayısal tuş takımını kullanmak da oldukça basit. Dokumatik yüzeyin sağ üst köşesine dokunarak sayısal tuş takımını açıp kapatabilirken, sol üst kısımdaki simgeye dokunduğumuzda ise iki parlaklık seviyesinden birini seçmiş oluyoruz.



Zenbook 13 OLED UX325, günlük ihtiyaçlarınıza rahatlıkla yanıt verebilen bir bilgisayar. 4.2 GHz hıza ulaşan 4 çekirdekli Intel Core i5 işlemciden gücünü alan ve dahili Intel Iris Plus grafik yongasıyla gelen ürün, kullanıcılara böylece daha iyi bir grafik performansı sağlıyor. Ayrıca her modelin 32 GB’a kadar RAM ve 2 TB’a kadar depolama kapasitesi sunduğunu söyleyelim.



Bu cihazın batarya performansını da beğendim. 30 dakika şarj ettiğinizde yüzde 1’den yüzde 40’a bataryayı doldurabiliyorsunuz. Tam dolum yapıldığında ise 20 saate varan bir batarya ömrü söz konusu. Tabii kullanım alışkanlığınıza göre bu sürenin değişebileceğini de belirtelim.



Zenbook 13 OLED UX325, bataryasındaki enerjiyi oldukça tasarruflu kullanıyor. Öyle ki, ekran panellerinin minimum güç tüketimi yalnızda 1W ve bu haliyle rakip cihazlardan kendini ayırıyor.



Bluetooth 5.0 ve WiFi 6 desteğiyle birlikte gelen Zenbook 13 OLED UX325, bağlantı yuvaları bakımından da zengin bir ürün. 40 Gbps'ye kadar bant genişliğine sahip iki Thunderbolt 3 USB-C bağlantı noktası, standart bir HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantı noktası ve bir microSD kart okuyucuya sahip cihaz, bu sayede ZenBook UX325’in 60 Hz 4K ekrana kolayca çıkış yapmasını, depolama cihazlarına bağlanmasını veya bağlantıları genişletmesini ve mobil cihazlara veya video kayıt cihazlarına takılı microSD kartları doğrudan okumasını mümkün kılıyor.

Sonuç itibariyle OLED ekranıyla farkını ortaya koyan Zenbook 13 OLED UX325, kullanıcıların ihtiyaçlarına pek çok açıdan yanıt verebilen bir dizüstü bilgisayar olmuş.

Bu videomuzda hem OLED ekranların sunduğu avantajları ele aldık hem de Asus’un bu teknolojiyi daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar modellerine taşıyarak bu teknolojinin yayılmasına nasıl öncülük ettiğini konuştuk. Zenbook 13 OLED UX325 de bu anlattıklarıma güzel bir örnek.

Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın!

ASUS Zenbook 13 OLED UX325'i şimdi satın almak için tıklayın









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