ASUS, yeni uç bilgisayarı PE100A’yı duyurdu

Toplam sahip olma maliyeti odaklı bir Pico-ITX anakart üzerine kurulan PE100A, ikinci bir giriş çıkış kartıyla da ekstra işlevlere kavuşuyor. Arm Cortex-A53 mimarisine sahip 1,3 GHz hızında NXP i.MX 8M SoC işlemciden güç alan ürün, düşük güç tüketimiyle birlikte verimli performans sunuyor. PE100A’da ayrıca 4 GB LPDDR4 dahili bellek ve 16 GB dahili eMMC bulunuyor. Ürünün ön tarafında iki adet Ethernet, üç adet USB ve bir adet de HDMI bağlantısı yer alıyor. Arka kısımda ise isteğe bağlı olarak RS232/RS485/CAN veri yoluna sahip iki adet COM bağlantısı ve bir adet dijital DI/DO bulunuyor. PE100A’nın anakartı bir adet M.2 E-key bağlantısına ve microSD kart bağlantısına destek veriyor. Giriş çıkış kartı ise PCIe Mini/mSATA ve nano-SIM yuvası arayüzlerine yer veriyor.

Zorlu koşullarda kullanıma uygun şekilde üretilen bu yeni bilgisayar, çok geniş bir sıcaklık aralığında güvenilir bir şekilde çalışabiliyor. Veri birleştirme, işleme ve iletme için uçtan buluta ağ geçidi olarak da kullanılabilecek biçimde tasarlanan ürün, toplam sahip olma maliyeti için opitimze edilmiş tek kartlı bilgisayar yapısıyla gömülü otomasyon çözümleri ve çeşitli küçük ölçekli IoT uygulamaları için de ideal.

Windows 10 IoT Core desteği: ASUS ile bir ilk: ARM64’te uç bilişim

ASUS AIoT ürün serisindeki ilk uç bilgisayarlardan biri olan PE100A, küçük boyutlar, düşük güç tüketimi ve harika performans arasında mükemmel bir denge kuruyor. NXP i.MX 8M işlemciyle ARM64 mimarisi tabanlı bir uç bilgisayarı olan PE100A’nın 2020’nin 3. çeyreğinde Windows 10 IoT Core’a destek vermesi bekleniyor. Microsoft’un ekranı olmayan küçük cihazlar için geliştirdiği bu işletim sistemi, gereken tüm yönetim ve güvenlik özelliklerini barındırıyor. Ürün, Linux tabanlı uygulamalar için de Yocto işletim sistemine destek veriyor.

Sessiz çalışma: Mükemmel termal performans ve her gün sessiz çalışma için fansız tasarım

Tamamen sıfırdan tasarlanan PE100A, hiç gürültü olmadan minimum ısınmayla üstün performans sergiliyor. Kasanın üst kısmında yer alan iki sıra soğutma kanadı, ters yönlerde yerleştirilmeleri sayesinde ısıyı bilgisayardan uzaklaştırıyor. PE100A’nın fansız tasarımındaki en önemli bölümlerden biri olan bu kanatlar, verimli ve tamamen sessiz çalışma imkanı veriyor. Bu harici soğutma düzeni ayrıca toz girişini de en aza indirerek PE100A’nın daha uzun süre güvenli çalışmasını sağlıyor.



Modüler geliştirme imkanı: İş ihtiyaçlarına uyum sağlayan bağlantı ve işlev seçenekleri

PE100A küçük boyutlarına rağmen tamamen geliştirilebiliyor. Pico-ITX anakartı destekleyen özel giriş çıkış kartıyla PCIe Mini, nano-SIM, COM veya DI/DO bağlantıları gibi kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği ekstra bağlantılar eklenebiliyor. PE100A farklı uygulamalar ve bütçelere göre ikinci giriş çıkışı bulunan veya bulunmayan sürümlerle geliyor.

PE100A ayrıca, TPM ve Crypto modüllerimiz gibi genişleme modüllerine de destek veriyor. ASUS TPM modülü dijital anahtarları, sertifikaları ve parolaları güvenli bir şekilde saklayarak veri korumasını artırıyor. Crypto modülü ise buluta yüklenen verileri koruyor ve yükleme sırasında şifreleme anahtarının sızdırılmasını önlüyor.



