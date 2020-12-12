ASUS, yeni Tinker Board 2 serisini duyurdu

Tinker Board 2 ve Tinker Board 2S, yeni 64 bit Armv8 mimarisine sahip Arm tabanlı 6 çekirdekli Rockchip RK3399 SoC ile diğer popüler SBC modellerine göre yüksek performans sergiliyor.

Tinker Board 2 serisinde bulunan Arm big.LITTLE adlı heterojen işlem mimarisi ise iki farklı işlemciyi tek bir SoC üzerinde bir araya getiriyor. big.LITTLE yazılımı görevleri otomatik olarak atıyor ve her CPU çekirdeğinin doğru işle ilgilenmesini sağlıyor. Bu sayede, Tinker Board 2 ve Tinker Board 2S orijinal Tinker Board’dan 1,5 kat daha yüksek performans sunuyor ve rakip SBC modellerinden daha hızlı çalışıyor.

Tinker Board 2 serisi güçlü grafik performansı için Mali T-860 GPU’dan yararlanıyor. Bu çok çekirdekli GPU, Arm Midgard mimarisiyle üretilen yüksek performanslı bir model. Mali-T860; OpenGL ES 3.0/3.1, OpenVG 1.1, OpenCL ile yeni ve eski nesil 2D/3D grafik uygulamaları için diğer çerçevelere destek veriyor. Tinker Board 2’deki Mali-T860 GPU, orijinal Tinker Board’a göre %28 daha hızlı grafik performansı sunuyor.

Yeni Tinker Board 2 modellerini kontrol etmekte kullanılabilen ASUS IoT Cloud Console (AICC), farklı işletim sistemleriyle çalışan IoT cihazlarından toplanan büyük veriyi yönetmek ve analiz etmek için kullanılan merkezi bir platform. Bu platform sayesinde, hızlı hata giderme, uzaktan yeniden başlatma ve güncelleme, takip ve analiz gibi işlemleri tek bir arayüz üzerinden halletmek mümkün.

Yeni seride uzaktan kablosuz aygıt yazılımı (FOTA) kurulumu da destekleniyor. Böylece Tinker Board 2 veya 2S ile geliştirilen gömülü sistemler Android aygıt yazılımı, işletim sistemi ve sürücüleriyle uzaktan güncellenebiliyor.

HDMI, USB-C üzerinden DisplayPort ve DSI bağlantılarına sahip olan Tinker Board 2 ve Tinker Board 2S, iki adet 4K UHD çözünürlüklü ekrana destek veriyor.

Gelelim bağlantı desteğine... Hem USB 3.2 Gen 1 Type-A hem de USB 3.2 Gen 1 Type-C bağlantı noktalarına sahip olan ürünlerde WiFi 5 ve 2x2 çift bant 2,4/5 GHz antenlerle önceki WiFi standartlarına göre 10 kata kadar daha yüksek kablosuz aktarım hızları elde edilebiliyor.

Tinker Board 2 ve Tinker Board 2S ayrıca en yeni Bluetooth 5.0 teknolojisinden de yararlanıyor. Böylece 2 kata kadar daha hızlı veri aktarımı ve 4 kata kadar daha geniş menzil sunuyor.