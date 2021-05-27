Asus, yeni taşınabilir projektörü ZenBeam Latte L1’i tanıttı

ZenBeam Latte L1, 720p çözünürlükte 40 ile 120 inç (çapraz) arasında parlak görüntüler oluşturuyor. Üründe ayrıca Harman Kardon sertifikalı hoparlör yer alıyor. Ürün, ekran boyutunu yaşam veya çalışma alanına göre uygun boyuta getirme olanağı veriyor. ZenBeam Latte L1’deki Aptoide TV uygulaması kullanıcıların video içeriklerini geniş ekrana uygun hale getirilmiş biçimde izlemesini sağlıyor.

ZenBeam Latte L1, bir kahve fincanını andıran şekli ve kumaş kaplamaya sahip bir projektör ve kumaş kaplama tasarım ile birlikte hava akışını artırarak soğutma avantajı sağlıyor. Dahili soğutma kanatları da ısının etkili bir şekilde uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

Kablosuz görüntü paylaşımı özelliği sayesinde ZenBeam Latte L1; desteklenen Android, iOS ve macOS işletim sistemli akıllı telefonlardan, tabletlerden ve diğer cihazlardan yüksek çözünürlüklü içerik yansıtabiliyor. Ayrıca, HDMI bağlantı noktası sayesinde çok sayıda giriş kaynağıyla da uyumlu çalışabiliyor. USB Type-A bağlantı noktası ise klavye veya mouse bağlamak ya da mobil cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor.









Maksimum 300 LED lümen parlaklığa ulaşan ZenBeam Latte, FHD giriş desteğiyle HD çözünürlük sunuyor. Kısa atım oranlı lens, küçük odalarda bile büyük ekran heyecanı yaşatabiliyor. Ekrana 1 metre mesafeden 40 inç, 3,2 metre mesafeden 120 inç görüntü elde edilebiliyor.

ZenBeam Latte tek şarjla Bluetooth üzerinden 12 saate kadar müzik çalabilen bir kablosuz hoparlör işlevi de görüyor. 10 watt Harman Kardon sertifikalı hoparlör daha kaliteli ve net sesler sunmak için kumaş dış kaplamadan yararlanıyor.

Birlikte sunulan ASUS’a özgü AudioWizard yazılımı farklı senaryolarda en uygun sesleri sunmak için üç adet ön ayar seçeneği veriyor. Film modu sinema salonu benzeri bir deneyim için konuşmaları ve genel sesleri güçlendiriyor. Müzik modu basları artırıp farklı müzik türleri için daha geniş bir ses aralığı sağlıyor. Oyun modu ise oyun içi sesleri ve konuşmaları iyileştiriyor.