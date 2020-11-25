Asus yeni sunucusunu duyurdu

RS620SA-E10-RS12, 2U biçiminde üst seviye bilgi işlem yoğunluğuna odaklanan ilk 2U6N yüksek yoğunluklu sunucu olma özelliğine de sahip. Yüksek işlem yoğunluğu ile düzenli kablo tasarımını birleştiren bu sunucu, standart veri merkezi ortamları için geliştirildi.

RS620SA-E10-RS12, 2U kasa içinde her biri AMD EPYC 7002 işlemciye sahip altı adet düğüme sahip. 280 W’a kadar TDP’ye ve düğüm başına 64 adede kadar çekirdeğe sahip olan bu sunucu, her düğümde bir PCIe 4.0 x16 yuvası ve bir OCP 3.0 olmak ile PCI Express (PCIe) .0 bant genişliği sunuyor. PCIe 4.0 x16 yuvası, NVIDIA T4 gibi düşük profilli GPU’ları destekleyerek çeşitli yapay zeka çıkarımı iş yüklerini hızlandırmayı sağlıyor. RS620SA-E10-RS12 ayrıca çalışırken değiştirme imkanı sunan 12 adet depolama yuvasıyla esneklik sağlıyor. Altı adet SATA/SAS sabit sürücü ve altı adet NVMe SSD ile kullanılabilen bu 12 yuvanın tamamında istenilirse NVMe SSD depolamaya yer verilebiliyor.

Şirketin iddiasına göre depolama ve ağ arayüzü denetleyicilerinde (NIC) tam PCIe 4.0 desteği sunan RS620SA-E10-RS12, bilgi işlem, yapay zeka ve veri işleme uygulamalarının yüksek hızlı aktarım ihtiyaçlarını karşılıyor. Yazılım tanımlı depolama (SDS) ve yazılım tanımlı ağ (SDN) çözümlerinin olgunlaşmasıyla kurumlar operasyonları için hiper birleşik altyapılardan (HCI) yararlanmaya daha sıcak bakıyor. Bu altyapılar sayesinde şirketlerin depolama, ağ anahtarı ve bilgi işlem için ayrı cihazlar satın almasına gerek kalmıyor.

Toplam sahip olma maliyeti söz konusu olduğunda da RS620SA-E10-RS12, çok çekirdekli AMD EPYC 7002 işlemcilerin özelliklerini sunuyor. Daha fazla CPU çekirdeği, hem bulut hem de HCI üzerinde sanallaştırma uygulamaları için sonuç veriyor. Çok sayıda çekirdeğe ve yüksek yoğunluklu tasarıma sahip RS620SA-E10-RS12 farklı senaryolarda ve BT altyapılarında kullanım için uygun.



