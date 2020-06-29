Asus, yeni sunucu modelini tanıttı

Daha hızlı işlem ve GPU performansı sunan ESC4000A-E10, yoğun kullanılan veri merkezlerinin daha hızlı çalışması ve toplam sahip olma maliyetini düşürmek için tasarlandı. ASUS, yapay zeka, veri analitiği ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamaları için gelişmiş çok yönlü veri merkezlerine güç, hız ve esneklik sunmak amacıyla NVIDIA ile yaptığı güçlü iş birliğini sürdürüyor.

ASUS ESC4000A-E10 GPU Sunucu

Gücünü AMD EPYC 7002 serisi tek soketli işlemcilerden alan ASUS ESC4000A-E10 2U GPU sunucu, bir önceki 7001 nesli işlemcilere kıyasla 2 kata kadar daha yüksek performans ve 4 kata kadar daha yüksek kayar nokta kapasitesi sağlıyor. Veri merkezi veya kurumsal şirket ortamlarında güçlü CPU çekirdeklerine, birden fazla GPU desteğine ve yüksek veri aktarım hızlarına ihtiyaç duyulan yapay zeka, HPC ve VDI uygulamaları için tasarlanan ESC4000A-E10, dört adet yüksek performanslı çift yuva GPU veya sekiz adet tek yuva GPU desteğiyle GPU tabanlı performans sağlıyor. Yeni model NVIDIA Ampere mimarisini temel alan en son NVIDIA A100 PCIe GPU’lara, Tesla T4 ve Quadro grafik işlemcilerine destek veriyor. Elde edilen performans, GPU kaynaklarını tek bir noktada birleştirerek kullanıcıların bu kaynakları daha verimli kullanmasını sağlayarak sanallaştırma uygulamaları için de avantaj sunuyor.

ASUS ESC4000A-E10’da ayrıca işlem gücü, grafik, depolama ve ağ alanlarında genişletme için kullanılabilecek 11 adet PCIe 4.0 yuvası bulunuyor. PCIe 4.0 arayüzü, PCIe 3.0’ın iki katı olan 16 GT/s bant genişliğine sahip olmasının yanı sıra daha düşük güç tüketimi, daha verimli veri yolu ölçeklendirme imkanları ve geriye dönük uyumluluk da sunuyor. ESC4000A-E10 ağ bağlantısı için OCP 2.0 ağ arayüzü kartına destek veriyor. 200 Gigabit Ethernet bağlantıya destek veren bu kart uygulamaların yüksek bant genişliği taleplerini karşılıyor. Esnek bir kasa tasarımına sahip olan ESC4000A-E10, çalışırken değiştirilebilen sekiz adat 3,5 inç veya 2,5 inç sabit sürücüye yer verebiliyor. Bunların dördünü NVMe SSD olarak kullanabilmek de mümkün.

NVIDIA A100 PCIe GPU

NVIDIA A100 Tensor Core GPU; yapay zeka, veri analitiği ve HPC uygulamaları için dünyanın en gelişmiş çok yönlü veri merkezlerine güç, kesintisiz hız ve esneklik sunuyor. NVIDIA veri merkezi platformunun kalbi konumundaki A100 GPU’lar, V100 model GPU’lardan 20 kata kadar daha yüksek performans sağlıyor. Binlerce GPU’yu birlikte kullanmak mümkün olurken, yeni Multi-Instance GPU (MIG) özelliği ile yedi ayrı GPU bölümü oluşturarak her boyutta iş yükü de hızlandırılabiliyor.

Üçüncü nesil Tensor Core teknolojisini içeren NVIDIA A100 GPU; veri analitiği, yapay zeka eğitimi, yapay zeka çıkarımları ve HPC gibi alanlar için çeşitli hassas matematiksel modelleri destekleyen birleşmiş bir hızlandırıcı görevi görüyor. Bir platformdaki hem büyüyen hem de çoğalan iş yüklerini hızlandıran bu grafik işlemci, çok yönlü veri merkezlerinin değişen iş yükü taleplerini dinamik bir biçimde karşılamasını sağlıyor. Böylece hem performans artışı elde ediliyor hem de veri merkezlerinin maliyetleri azalıyor.

A100 GPU, NVIDIA yazılımlarıyla birlikte 700’den fazla HPC uygulamasını ve tüm önde gelen derin öğrenme ve veri analitiği çerçevesini hızlandırıyor. GPU için optimize edilen yapay zeka ve HPC yazılımlarını içeren NVIDIA NGC, araştırmacıların ve geliştiricilerin çözüm geliştirmeye odaklanabilmeleri için uygulama hazırlama sürecini sadeleştiriyor. ASUS ayrıca, NGC için hazır A100 grafik işlemcili sistemler de sunacak. Derin öğrenme ve makine öğrenimi iş yükleri için tasarlanacak bu sistemler yapay zeka katmanlarının işlevini ve performansını artıracak.